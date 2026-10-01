S-a ajuns la cel mai înalt nivel posibil! Prim-ministrul Portugaliei a intervenit în scandalul Cristiano Ronaldo – Jorge Jesus

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Luis Montenegro (53 de ani), prim-ministrul Portugaliei, a intervenit prompt în scandalul de proporții de la națională, dintre starul Cristiano Ronaldo (41 de ani) și selecționerul Jorge Jesus (72 de ani), conflict soldat cu și zvonuri referitoare la o probabilă

Prim-ministrul Portugaliei a intervenit în scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Potrivit jurnaliștilor lusitani de la , miercuri seară, după ce Ronaldo a luat decizia de a părăsi naționala înaintea meciului de joi seară de la Copenhaga, din Liga Națiunilor, premierul Portugaliei l-a sunat pe Pedro Proenca, președintele Federației Portugheze de Fotbal, și i-a cerut ulterior acestuia să i-l dea la telefon pe Jorge Jesus, pentru a lămuri problema.

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Luis Montenegro a vorbit la telefon atât cu Ronaldo, cât și cu Jesus

Portughezii nu au oferit însă mai multe detalii referitoare la acea discuție, dar cert este că Montenegro este vizibil extrem de implicat în această chestiune. Pe de altă parte însă, conform sursei citate, prim-ministrul Portugaliei l-ar fi sunat deja și pe Cristiano Ronaldo pentru a afla și varianta lui, care , respectiv Edu Aguirre:

„Într-o discuție între Cristiano Ronaldo, președintele Federației și Jorge Jesus, antrenorul i-a cerut iertare lui Cristiano pentru că l-a lăsat să se încălzească pentru 30 de minute și apoi nu l-a băgat pe teren (n.r. la meciul din Norvegia). Jorge nu doar că a cerut iertare, dar de asemenea i-a promis lui Cristiano că își va prezenta în mod public scuzele în conferința de presă (n.r. de dinaintea meciului din Danemarca) și va admite că a greșit față de el duminică.

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Jorge Jesus nu și-a ținut promisiunea. A spus despre Cristiano că este un jucător ca toți ceilalți în conferința sa de presă, asta l-a făcut pe Cristiano să explodeze de furie. Realitatea este că se simte trădat de Jorge Jesus. Imaginați-vă că antrenorul vine la voi și spune:

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‘Nu am gestionat bine lucrurile, suntem cu toții în asta, dar iartă-mă, voi clarifica lucrurile în conferința de presă și îmi voi prezenta scuzele. Totul va fi bine, nu îți face griji’. Iar după aceea antrenorul se duce la conferința de presă și vrea să arate că el este în control, iar Cristiano este doar un jucător obișnuit. Furia lui a fost evidentă. Atunci Ronaldo a spus: ok, mă duc acasă’. Este o trădare clară”.