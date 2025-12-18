Sport

S-a ales cel mai frumos gol al anului la echipele naționale: ”Nimic nu bate emoția unei reușite în ultima secundă”

FRF a deschis o anchetă în care s-a votat cel mai frumos gol al anului la echipele naționale. Învingător a ieșit un fundaș care a aprins speranțele fanilor.
Traian Terzian
18.12.2025 | 22:45
S-a stabilit cel mai frumos gol din 2025 la echipele naționale. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Timp de o săptămână, în luna decembrie, suporterii au votat topul celor mai frumoase goluri ale echipelor naționale în anul care se încheie. Câștigătorul este unul surpriză, iar podiumul este completat de doi tineri de mare viitor.

Care este cel mai frumos gol din 2025 la echipele naționale ale României

Fanii au decis că cea mai frumoasă reușită din 2025 la echipele naționale îi aparține lui Virgil Ghiță. Fundașul central a înscris unicul gol al victoriei în fața Austriei, în preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor.

”Opțiunile fanilor au demonstrat încă o dată ce înseamnă o reușită de trei puncte în ultima secundă, la chiar ultima fază! Mai mult de o treime dintre suporterii care au votat au retrăit golul marcat de Virgil Ghiță în finalul nebun al partidei cu Austria de pe Arena Națională, din octombrie, și l-au ales drept Golul Anului 2025.

Reușita lui Ghiță, care a aruncat în aer stadionul, îi readusese pe tricolori în cursa pentru un loc direct la Mondial înaintea ultimelor meciuri din preliminarii. România n-a obținut încă locul la turneul final, însă mai are o șansă în urma meciurilor de baraj din martie 2026, atunci când trebuie să învingă Turcia în deplasare și apoi pe învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot pe teren străin”, se arată pe site-ul oficial al FRF.

Doi internaționali de tineret au completat podiumul

Pe locurile 2 și 3 s-au clasat Louis Munteanu, cu un gol marcat pentru reprezentativa U21 a României, și Mihnea Rădulescu, cu o reușită pentru selecționata U20 a României.

”Pe locul secund în opțiunile fanilor s-a aflat golul spectaculos de la distanță prin care Louis Munteanu a deschis scorul pentru naționala U21, la EURO 2025, în partida cu Spania, pierdută în cele din urmă, scor 1-2.

Iar podiumul a fost închis de reușita lui Mihnea Rădulescu pentru România U20, într-o partidă cu Turcia, un șut plasat excelent din afara careului”, a mai notat Federația Română de Fotbal.

Clasament final ”Golul Anului 2025”

În ierarhia pentru cel mai frumos gol al acestui an la echipele naționale au fost votate doar 8 reușite. Singurul de la naționala mare care a mai prins această ierarhie a fost Dennis Man, în timp ce Florentina Olar este reprezentanta fotbalului feminin.

  • 1. Virgil Ghiță (36,7%) România – Austria 1-0
  • 2. Louis Munteanu (26,9%) România U21 – Spania U21 1-2
  • 3. Mihnea Rădulescu (11,8%) România U20 – Turcia U20 3-1
  • 4. Dennis Man (11,5%) România – Cipru 2-0
  • 5. Alin Ficău (7,5%) România U15 – Moldova U15 4-1
  • 6. Remus Guțea (2,8%) România U19 – Danemarca U19 3-0
  • 7. Florentina Olar (2,4%) România – Bosnia 2-0
  • 8. Troy Tomșa (0,4%) România U19 – Andorra U19 4-1
