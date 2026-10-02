S-a ales praful de cariera jucătorului care a făcut salutul nazist! A ajuns de la națională în liga județeană

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Cariera lui Giorgos Katidis s-a prăbușit brusc, când avea numai 20 de ani. Fotbalistul, văzut ca o speranță a Greciei în 2013, a ajuns să se lupte prin ligi inferioare și, deși a încercat de mai multe ori să revină în elită, șansele sale s-au năruit.

Gestul care i-a distrus cariera lui Katidis

Mijlocașul ofensiv a fost format în academia lui Aris Salonic, club pentru care a și debutat la seniori, în 2010, la numai 17 ani. Giorgos Katidis a fost o prezență constantă la naționalele de tineret ale Greciei și, la 19 ani, era căpitanul și al doilea cel mai bun marcator al elenilor. AEK Atena, aflată în mari dificultăți financiare, a crezut că a dat lovitura în august 2012, când a obținut semnătura sa. 200.000 de euro și un contract pe 4 ani erau datele care îl legau pe Katidis de trupa din capitală. Nu știa atunci că șederea sa pe ”Spyros Louis” urma să se încheie în mai puțin de un sezon.

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Toate speranțele sale s-au risipit într-o după-amiază. AEK Atena întâlnea pe Veria, în etapa 26 din Superliga Greciei, și avea nevoie să lege o serie de victorii pentru a scăpa din ”zona roșie” a clasamentului. Cu 6 minute înainte de finalul partidei, Giorgos Katidis marchează golul care redă speranțele echipei la salvarea de la retrogradare. Mijlocașul își dă tricoul jos și se duce spre marginea terenului să sărbătorească, însă celebrarea a fost una total neinspirată. Katidis ridică brațul în față și replică perfect salutul nazist.

Criticile la adresa sa au început imediat după meci. Giorgos susținea că nu știa semnificația gestului, lucru confirmat de antrenorul său de la acel moment, Ewald Lienen. ”Este un tânăr care nu are nicio idee politică. Cel mai probabil a văzut un astfel de salut pe internet sau în altă parte și l-a făcut fără să știe ce înseamnă”, susținea, atunci, tehnicianul lui AEK, potrivit .

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A dispărut definitiv de pe radarul naționalei Greciei

Gestul care a creat isterie la nivel global de Federația Elenă de Fotbal. Oficialii de la Atena au catalogat episodul drept ”O provocare severă pentru toate victimele bestialității naziste”, conform . Nici AEK Atena nu l-a iertat. Katidis a fost suspendat până la finalul sezonului.”Aceasta este cea mai dură pedeapsă pe care am putut-o aplica. Sperăm ca această suspendare să fie învățătură de minte pentru jucător”, a transmis clubul, la 5 zile după incident.

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Katidis a căutat refugiu în Italia

Rămas liber de contract, s-a reorientat către fotbalul mare, căci calitățile sale nu dispăruseră. Giorgos Katidis a obținut un contract la divizionara secundă din Italia, Novara. Trecutul său umbrit de gestul de la AEK nu a fost uitat. Federația Italiană Maccabi, o filială a organizației sporturilor evreiești, a criticat transferul, la fel și mai mulți politicieni din ”cizmă”.

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Singurul susținător al lui Giorgos Katidis a rămas președintele clubului Novara. Oficialul i-a oferit șansa de a-și revitaliza cariera și a da uitării gestul reprobabil: ”Nu avem nicio intenție să minimalizăm gestul, pe care îl condamnăm. Jucătorul merită o a doua șansă, deoarece acum este pe deplin conștient de semnificația (n.r. – acțiunii sale)”, a spus Massimo De Salvo, pentru .

Aceeași încredere a primit-o și din partea lui Alfredo Aglietti, tehnicianul echipei, dar prestațiile lui Katidis nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Fosta stea a Greciei deja începuse să nu mai sclipească: în primele 7 meciuri nu a avut nicio realizare ofensivă. Problemele elenului la Novara au început de abia după mijlocul lunii noiembrie. Massimo De Salvo a decis să îl demită pe antrenorul Aglietti, iar locul său a fost ocupat de fostul fundaș al lui Udinese, Alessandro Calori. Noul antrenor nu a fost impresionat de Katidis și l-a mai utilizat în 3 partide din 28 de meciuri.

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39 de minute a jucat Giorgos Katidis sub comanda lui Alessandro Calori

Colaborarea lui Katidis cu Novara s-a încheiat brutal. Echipa din Lombardia a terminat pe locul 20 din 22 campionatul și a pierdut barajul de menținere în Serie B, contra lui Varese.

A ieșit din fotbalul profesionist pe ușa din spate și a fost căutat de poliție

După , Katidis a revenit în țara natală, chiar la echipa contra căreia a făcut salutul nazist, Veria. Totuși, acesta nu și-a mai regăsit forma avută înaintea scandalului. Cu numai un gol marcat în 14 partide, clubul a decis să rupă înțelegerea cu el, iar mijlocașul și-a mai încercat odată norocul, de data asta la Levadiakos.

După numai 2 partide în care a fost lăsat în afara lotului, fostul internațional de tineret a reziliat contractul cu Levadiakos și nu a mai găsit un contract profesionist. Giorgos Katidis a semnat cu Agios Loukas, din Liga 5 a Greciei, divizie județeană. Perioada respectivă a anunțat un nou scandal în cariera sa.

Mijlocașul ofensiv a fost căutat de poliția elenă pentru că a bătut 3 adversari în timpul unui meci contra lui Pyrsos Petrias. Totul ar fi izbucnit după un schimb de replici dure cu un adversar de 16 ani. Giorgos Katidis nu și-a putut stăpâni nervii și l-a lovit pe tânăr cu pumnii în zona capului. Ceilalți doi adversari implicați în scandal au suferit fracturi la nivelul mâinilor, dar și mai multe vânătăi.

Katidis a încerca să revină la nivel profesionist, în Finlanda, la Jaro, dar experiența a fost una ratată. A mers în ligile regionale din Cehia, la Olympia Praga și FK Pribram, în încercarea de a reveni în formă și a accesa Superliga Greciei, însă acest vis nu s-a materializat niciodată. Giorgos a mai jucat pentru alte 4 echipe amatoare din țara sa natală: Pedes Irodotos, Proodeftiki Neolea, Panelefsiniakos, Atromitos Pireu și AE Moschato. Ultima menționată este și echipa la care și-a încheiat cariera, la numai 30 de ani.