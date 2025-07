S-a ales praful de Mamaia! Mitică Dragomir, revoltat: „Alge în mare, plaje fără nisip, prețuri nesimțite! Jaf național”

Mitică Dragomir s-a revoltat, după ce a văzut dezastrul de la Mamaia. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a ținut, în exclusivitate pentru FANATIK, un discurs-manifest din cauza situației în care a ajuns cândva perla de pe coroana litoralului românesc.

Mitică Dragomir, revoltat de dezastrul pe care l-a văzut la Mamaia

Mizeria de nedescris și prețurile nesimțite caracterizează acum Mamaia, potrivit „Oracolului”. El a solicitat public, la „Profețiile lui DON Mitică”, ca vinovații să fie trași la răspundere pentru jaful național pe care l-au făcut.

„Am fost la mare, am fost weekendul ăsta. E prăpăd la Mamaia. În afară de Fratelli și de Nuba, poate și la Crazy mai găsești civilizație, în rest este o adunătură de umbrele obosite. Șezlongurile sunt praf. Plaje fără nisip! Nisipul nu mai există decât la Fratelli și la Nuba! Nu ai nisip, ai doar scoici să calci pe ele și să te tai.

Am văzut o nenorocire. Cine răspunde nu știu. Ar trebui prim-ministrul și ministrul turismului acum să plece să vadă ce se întâmplă. Niște covergi! Pe malul de la Constanța până la Fratelli sunt numai niște…eu la șantier nu pun așa ceva. Domnule, eu nu am văzut în viața mea atâta mizerie și murdărie, și crescătorii de pescăruși. Mii, zeci de mii de pescăruși, Mamaia a ajuns o rușine!

Mitică Dragomir, discurs-manifest din cauza situației de pe litoral

Mă duceam dimineața să îmi fac plimbarea înainte de a ajunge la Fratelli la plajă. Era o doamnă cu un copil: ‘Mami, vreau pupu (n.r.- să meargă la toaletă pentru a excreta)’. Avea vreo 5, 6 ani fetița. De la jumătatea distanței, vreo 600-700 de metri dintr-o parte până la apă, s-a întors cu copilul. Cred că biata fetiță a făcut pe ea.

Eu nu am văzut așa ceva. Înjură lumea, n-au unde să se ducă. Și cei mai amărâți trebuie să se ducă o săptămână la mare pentru sănătate. Copiii au nevoie de vitamina D. Ca să te duci nu există o toaletă pe tot litoralul. Numai la Crazy, la Fratelli și la Nuba. Nu găsești o toaletă! Toată lumea intră și își face nevoile în apă! Vă jur!

Constanța o fi curată, Nu doar că s-au făcut blocuri peste blocuri. Nu ai parcare, este un deranj total. Cu Mazăre înflorise Mamaia! Cine a dat voie să se ducă apa la 500-600 de metri de plajă? E distrusă totalmente! Vreau să știu cine îi trage la răspundere și cine sunt cei care vor răspunde?”, a .

„Oracolul”, dezlănțuit din cauza bătăi de joc

, se bucură de succes, chiar dacă Mamaia este la pământ: „La Hagi era plin. Hagi are civilizație și are piscine. Nimeni nu e fericit. Ce s-a întâmplat în Mamaia e jaf național. Alge în mare, plaje fără nisip, prețuri nesimțite! Și-au împărțit banii cred, nu am probe. Am înțeles că au băgat un miliard de euro că să strice Mamaia. Pe bani au stricat Mamaia! Era perla coroanei României!

Dacă nu se schimbă și nu se dă voie să se facă ceva civilizat, ca în Grecia și ca în Turcia, se alege praful! Dacă n-aș avea apartamentul meu acolo, eu nu aș călca pe litoralul românesc. Dacă stai într-un bloc, la Caelia, unde stăm noi, și te uiți jos să vezi plaja este o adunătură de gunoaie”.