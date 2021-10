S-a anulat nunta de un milion de euro! Bianca Drăgușanu anunță despărțirea de Gabi Bădălău

Mai exact, după ce Gabi Bădălău a fost în mijlocul unor povești care duc ușor cu gândul la infidelitate, Bianca Drăgușanu a spus, pe șleau, în exclusivitate pentru FANATIK, ce se petrece între ea și milionarul din Giurgiu.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit definitiv de Gabi Bădălău

Ultimele săptămâni au fost, amoros vorbind, destul de dificile pentru Bianca Drăgușanu. De altfel, relația pe care o avea cu Gabi Bădălău devenise incertă, iar problemele lor din cuplu păreau să nu mai aibă nicio rezolvare.

Așa că, de curând, Bianca Drăgușanu a decis să petreacă o vacanță departe de Gabi Bădălău pentru a se lămuri cu privire la sentimentele pe care le avea pentru bărbatul cu care, de luni bune, se iubea nebunește și alături de care făcuse planuri de nuntă.

ADVERTISEMENT

Dar, pe când era în vacanță, dacă Bianca Drăgușanu nu știa dacă mai formează un cuplu cu Gabi Bădălău, acum focoasa blondină pare să se fi lămurit complet. Iar, după ultimele discuții, Bianca Drăgușanu a luat o decizie clară cu privire la relația pe care o aveau și pe care, acum, nu o mai au.

”Gabi? Despre el nu mai vreau să mai vorbesc, sunt într-o stare în care nu vreau să vorbesc…”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu, vizibil tristă și, probabil, rănită de ceea ce s-a întâmplat între ea și Gabi Bădălău.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu, război cu soția lui Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu

”Nu vrea să îi acorde divorțul, îl tot prelungește. Este, probabil, geloasă, altfel nu îmi explic de ce mă tot atacă și nu ne lasă în pace”, ne-a spunea, în luna iulie, Bianca Drăgușanu despre Claudia Pătrășcanu.

De atunci însă au apărut zvonuri cu privire la întâlniri secrete între artistă și soțul ei, Gabi Bădălău, întâlniri de la care nu au lipsit și momentele chiar romantice între ei. Iar Bianca Drăgușanu a reacționat, la acea vreme, destul de dur.

ADVERTISEMENT

Mai exact, a început să facă dezvăluiri despre Claudia Pătrășcanu, publicând chiar și niște imagini cu artista pe conturile ei de socializare, gest pe care l-a regretat imediat și a decis să șteargă postările. Doar că, în aceeași seară, Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu s-au contrat, în direct, în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars. Și, dacă părea după emisiune că s-ar fi împăcat, Bianca Drăgușanu a explicat, pentru FANATIK, cum stau, de fapt, lucrurile.

”Sincer, voiam să spun că despre împăcări și această femeie (Claudia Pătrășcanu, n. red.) eu nu vreau să mai vorbesc niciodată în viața mea. Nu mă interesează nici ea, nu am de ce să vorbesc despre ea, nu mă interesează nimic legat de ea, pur și simplu”, ne-a spus Bianca Drăgușanu.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău aveau planuri de nuntă

Chiar dacă, de-a lungul ultimelor luni, între au mai fost despărțiri, urmate evident de împăcări siropoase și vacanțe prin tot felul de stațiuni de lux de prin Europa, de această dată lucrurile stau altfel. Iar la acea vreme, declarațiile lor erau chiar explicite în ceea ce îi priveau.

”Gabi este liniștea mea. Am avut probleme în cuplu, am fost și despărțiți vreo 48 de ore, dar acum suntem împreună. Îl iubesc și suntem împreună. (…) Au fost tensiuni din cauza fostului meu soț (Alex Bodi, n. red.). Dar am reușit să le depășim”, spunea B .

ADVERTISEMENT

Acum însă, din informațiile obținute de FANATIK, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu își mai vorbesc deloc, iar toate planurile de nuntă – eveniment care s-ar fi desfășurat în două țări, România și Grecia – s-au anulat după ce, la ultima lor întâlnire față în față nu au reușit să cadă la înțelegere cu privire la viitorul lor împreună. Iar acum, pare-se, ea nici nu mai vrea să audă de el, Bianca Drăgușanu simțindu-se înșelată după ce a investit sentimente în relația cu Gabi Bădălău.