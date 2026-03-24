S-a anunțat data pentru El Clasico! Când se vor întâlni Barcelona și Real Madrid pe Camp Nou

ADVERTISEMENT

Barcelona și Real Madrid se luptă pentru titlul din La Liga, iar Movistar, compania care deține drepturile TV pentru campionatul spaniol, a anunțat când se va juca partida de pe Camp Nou. Duelul ar putea decide campioana din acest sezon, deoarece se va disputa în etapa 35, cu doar 3 runde înainte de finalul stagiunii din prima divizie a Spaniei.

Când se va juca El Clasico. Barcelona și Real Madrid se vor întâlni pe Camp Nou

Duelul de pe Camp Nou dintre Barcelona și Real Madrid se va disputa duminică, 10 mai, de la ora locală 21:00, așadar 22:00 în România. Anunțată inițial de Movistar, deținătorul de drepturi pentru prima ligă a Spaniei, informația a fost confirmată mai apoi și de gruparea catalană, pe pagina oficială de X.

ADVERTISEMENT

𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗖𝗟𝗔́𝗦𝗜𝗖𝗢 𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗣𝗢𝗧𝗜𝗙𝗬 𝗖𝗔𝗠𝗣 𝗡𝗢𝗨 🙌🏻 We kow now the kick-off time for the first Clásico at the new Spotify Camp Nou ❗ FC Barcelona 🆚 Real Madrid

📅 Sunday, May 10

⏰ 9:00 PM CEST — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Ultimul El Clasico disputat pe Camp Nou a reprezentat un adevărat dezastru pentru Barcelona, care a cedat cu 0-4 contra lui Real Madrid în returul din semifinalele ediției 2022-2023 din Cupa Spaniei. Ultimul derby din La Liga disputat pe faimoasa arenă a fost câștigat de catalani, scor 2-1, cu un gol decisiv înscris în prelungiri de ivorianul Franck Kessie. Momentan, arena Barcelonei, aflată încă în renovare, poate găzdui aproximativ 62.000 de spectatori.

Ce s-a întâmplat în derby-ul din turul campionatului

Cele două formații s-au întâlnit pe Bernabeu pe 26 octombrie, în cadrul etapei 10, iar Real Madrid a avut câștig de cauză, scor 2-1. Kylian Mbappe a deschis scorul, Fermin Lopez a egalat pentru Barcelona, iar golul de 3 puncte i-a aparținut lui Jude Bellingham, scorul final fiind stabilit încă de la pauza meciului.

ADVERTISEMENT

. Raphinha, cu o „dublă”, și Robert Lewandowski marcau pentru Barcelona în duelul disputat în Arabia Saudită, în timp ce reușitele oaspeților au fost semnate de Vinicius și Gonzalo Garcia.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul din La Liga

Ierarhia din La Liga este condusă momentan de Barcelona, cu 73 de puncte, 4 în plus față de Real Madrid. Diferența a rămas aceeași după meciurile disputate duminică în etapa 29. , în timp ce .