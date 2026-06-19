S-a anunțat programul sezonului 2026-2027 din Premier League! Cum arată prima rundă și când se vor disputa marile derby-uri

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Prima etapă a sezonului 2026-2027 din Premier League se va disputa în perioada 21-24 august, la aproximativ o lună după finala Cupei Mondiale care are loc în această perioadă în SUA, Canada și Mexic. Întreg programul din noua stagiune a fost dezvăluit, inclusiv datele la care se vor disputa marile derby-uri dintre granzii Angliei.

Cum arată prima etapă a noului sezon de Premier League

Noul sezon din Premier League se anunță a fi unul extrem de interesant. Arsenal a câștigat primul titlu după 22 de ani și vrea să își apere trofeul, însă „tunarii” vor avea mai mulți adversari de calibru. Nu mai puțin de 3 dintre „forțele” Angliei și-au schimbat antrenorii înainte de startul următorului sezon: Andoni Iraola l-a înlocuit pe Arne Slot la Liverpool, Xabi Alonso a preluat-o pe Chelsea, iar Enzo Maresca ar urma să fie numit la Manchester City după finalul „erei” Pep Guardiola.

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Runda inaugurală debutează pe 21 august, de la ora 22:00, cu un duel între campioana en-titre Arsenal și nou-promovata Coventry City. Sâmbătă se vor juca 5 meciuri, inclusiv Brentford – Tottenham, partidă în care ar putea să evolueze și Radu Drăgușin, în cazul în care va rămâne la Spurs. . Duminică, 23 august, se joacă poate cel mai tare meci al etapei, Newcastle United – Liverpool, iar runda se încheie luni, 24 august, cu derby-ul londonez dintre Fulham și Chelsea.

Programul primei etape a sezonului 2026-2027 din Premier League

Vineri, 21 august

22:00 Arsenal – Coventry City

Sâmbătă, 22 august

14:30 Hull City – Manchester United

17:00 Everton – Crystal Palace

17:00 Ipswich Town – Sunderland

17:00 Nottingham Forest – Leeds United

19:30 Brentford – Tottenham

Duminică, 23 august

16:00 Brighton – Aston Villa

16:00 Manchester City – Bournemouth

18:30 Newcastle United – Liverpool

Luni, 24 august

22:00 Fulham – Chelsea

Când se vor disputa marile derby-uri din Anglia

Primul mare derby al stagiunii va fi cel dintre Arsenal și Chelsea, care se va disputa pe Emirates Stadium la începutul lunii septembrie, în cadrul etapei cu numărul 3. Apoi, în runda a 4-a, se va juca pe Old Trafford derby-ul orașului Manchester, între , și City.

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Când se joacă marile derby-uri din turul sezonului de Premier League

Etapa 3 (5 septembrie) : Arsenal – Chelsea

Etapa 4 (12 septembrie) : Manchester United – Manchester City

Etapa 7 (10 octombrie) : Liverpool – Manchester City

Etapa 10 (31 octombrie) : Chelsea – Manchester United

Etapa 12 (21 noiembrie): Liverpool – Manchester United

Etapa 13 (28 noiembrie) : Arsenal – Manchester City, Everton – Liverpool

Etapa 15 (5 decembrie) : Tottenham – Arsenal

Etapa 16 (12 decembrie) : Manchester City – Chelsea

Etapa 17 (19 decembrie) : Arsenal – Manchester United

Ce modificări s-au produs cu privire la programul sezonului 2026-2027 din Premier League

O modificare importantă legată de programul noului sezon a fost „provocată” de FIFA, care a decis ca ferestrele internaționale din septembrie și octombrie să fie comasate. Astfel, între etapa a 6-a și a 7-a va fi o pauză de două săptămâni. Tradiționala rundă de „Boxing Day”, programată pe 26 decembrie, va reveni, iar toate cele 10 meciuri ale rundei se vor juca în acea zi.