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S-a anunțat programul sezonului 2026-2027 din Premier League! Cum arată prima rundă și când se vor disputa marile derby-uri

Sezonul 2026-2027 din Premier League debutează pe 21 august, iar englezii au anunțat programul complet al celor 38 de etape. Când se joacă primul mare derby al stagiunii.
Bogdan Mariș
19.06.2026 | 18:51
Sa anuntat programul sezonului 20262027 din Premier League Cum arata prima runda si cand se vor disputa marile derbyuri
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A fost anunțat programul sezonului 2026-2027 din Premier League. FOTO: Hepta
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Prima etapă a sezonului 2026-2027 din Premier League se va disputa în perioada 21-24 august, la aproximativ o lună după finala Cupei Mondiale care are loc în această perioadă în SUA, Canada și Mexic. Întreg programul din noua stagiune a fost dezvăluit, inclusiv datele la care se vor disputa marile derby-uri dintre granzii Angliei.

Cum arată prima etapă a noului sezon de Premier League

Noul sezon din Premier League se anunță a fi unul extrem de interesant. Arsenal a câștigat primul titlu după 22 de ani și vrea să își apere trofeul, însă „tunarii” vor avea mai mulți adversari de calibru. Nu mai puțin de 3 dintre „forțele” Angliei și-au schimbat antrenorii înainte de startul următorului sezon: Andoni Iraola l-a înlocuit pe Arne Slot la Liverpool, Xabi Alonso a preluat-o pe Chelsea, iar Enzo Maresca ar urma să fie numit la Manchester City după finalul „erei” Pep Guardiola.

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Runda inaugurală debutează pe 21 august, de la ora 22:00, cu un duel între campioana en-titre Arsenal și nou-promovata Coventry City. Sâmbătă se vor juca 5 meciuri, inclusiv Brentford – Tottenham, partidă în care ar putea să evolueze și Radu Drăgușin, în cazul în care va rămâne la Spurs. Impresarul fundașului român, Florin Manea, a vorbit pentru FANATIK despre situația acestuia. Duminică, 23 august, se joacă poate cel mai tare meci al etapei, Newcastle United – Liverpool, iar runda se încheie luni, 24 august, cu derby-ul londonez dintre Fulham și Chelsea.

Programul primei etape a sezonului 2026-2027 din Premier League

Vineri, 21 august

  • 22:00 Arsenal – Coventry City

Sâmbătă, 22 august

  • 14:30 Hull City – Manchester United
  • 17:00 Everton – Crystal Palace
  • 17:00 Ipswich Town – Sunderland
  • 17:00 Nottingham Forest – Leeds United
  • 19:30 Brentford – Tottenham

Duminică, 23 august

  • 16:00 Brighton – Aston Villa
  • 16:00 Manchester City – Bournemouth
  • 18:30 Newcastle United – Liverpool

Luni, 24 august

  • 22:00 Fulham – Chelsea

Când se vor disputa marile derby-uri din Anglia

Primul mare derby al stagiunii va fi cel dintre Arsenal și Chelsea, care se va disputa pe Emirates Stadium la începutul lunii septembrie, în cadrul etapei cu numărul 3. Apoi, în runda a 4-a, se va juca pe Old Trafford derby-ul orașului Manchester, între United, echipă care i-a prelungit recent contractul lui Michael Carrick, și City.

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Când se joacă marile derby-uri din turul sezonului de Premier League

  • Etapa 3 (5 septembrie): Arsenal – Chelsea
  • Etapa 4 (12 septembrie): Manchester United – Manchester City
  • Etapa 7 (10 octombrie): Liverpool – Manchester City
  • Etapa 10 (31 octombrie): Chelsea – Manchester United
  • Etapa 12 (21 noiembrie): Liverpool – Manchester United
  • Etapa 13 (28 noiembrie): Arsenal – Manchester City, Everton – Liverpool
  • Etapa 15 (5 decembrie): Tottenham – Arsenal
  • Etapa 16 (12 decembrie): Manchester City – Chelsea
  • Etapa 17 (19 decembrie): Arsenal – Manchester United

Ce modificări s-au produs cu privire la programul sezonului 2026-2027 din Premier League

O modificare importantă legată de programul noului sezon a fost „provocată” de FIFA, care a decis ca ferestrele internaționale din septembrie și octombrie să fie comasate. Astfel, între etapa a 6-a și a 7-a va fi o pauză de două săptămâni. Tradiționala rundă de „Boxing Day”, programată pe 26 decembrie, va reveni, iar toate cele 10 meciuri ale rundei se vor juca în acea zi.

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