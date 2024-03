„S-a apărat, a atacat, a dat pase de gol, decide singur meciuri. Messi din România!” Cele mai tari cuvinte despre Alex Mitriță

Universitatea Craiova a reuşit a doua victorie consecutivă în SuperLiga, . Cu acest succes, oltenii şi-au asigurat locul în play-off, fiind pe locul 4, la patru lungimi de ultimul loc al podiumului.

„S-a apărat, a atacat, a dat pase de gol, decide singur meciuri. Messi din România!”

Alexandru Mitriţă a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei la Petrolul, fiind poreclit de Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA “Messi al României”, pentru prestaţiile din acest sezon:

“Mitriţă, cred că a fost cel mai bun meci al lui ca angajament. S-a apărat, a atacat, a dat două pase de gol extraordinare. A contribuit şi la primul gol al lui Baiaram. Se scot oamenii din joc prin un-doi-ul lui cu Markovic.

A tras echipa după el. Aşa şi este. Messi al României. Este singurul jucător român care poate să rezolve de unul singur un meci. Pe mine altceva m-a încântat. Angajamentul din timpul meciului.

Modul în care s-a prezentat el pe faza de apărare. Pe atac ştim cu toţii. Cumulul de calitate pe care l-a arătat ieri. Joker jos”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Mitriţă: “Creștem de la meci la meci, suntem mai încrezători”

la finalul meciului că Universitatea Craiova creşte de la meci la meci, dar trebuie să evite golurile luate uşor, cum au fost cele două încasate cu Petrolul:

„Victorie meritată, chiar dacă au fost două greșeli ale noastre, am luat gol în minutul 45, apoi imediat după pauză. Nu trebuie să mai facem asta. Nu am fost relaxați, doar că am greșit.

Am arătat ca o echipă, importante sunt punctele. Creștem de la meci la meci, suntem mai încrezători. Noi vrem să luăm fiecare meci în parte, apoi urmează play-off-ul și vom vedea”, a spus Mitriţă.

Universitatea Craiova mai are de disputat două derby-uri până la finalul sezonului regulat. Oltenii joacă etapa viitoare pe propriul teren cu Rapidul, iar în ultima etapă cu FC U Craiova.

