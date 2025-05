S-a aprins Arena Națională! Peste 50.000 de fani au pornit luminile telefoanelor în FCSB – Universitatea Craiova. Video

se înfruntă pe Arena Națională, iar campioana din SuperLiga conduce după . Peste 50.000 de fani participă la meciul la care gruparea roș-albastră sărbătorește titlul.

Recital al fanilor FCSB la meciul cu Universitatea Craiova

la meciul cu Universitatea Craiova câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv de campioană a României, iar atmosfera de pe Arena Națională este una de Champions League.

Jucătorii lui Elias Charalambous , iar mai apoi, spectacolul a fost produs de suporteri, care și prin care au fost înțepate rivalele din campionatul intern.

Suporterii nu s-au oprit aici, asta pentru că aproape de finalul primei reprize, aceștia au aprins blițurile telefoanelor și au început să cânte continuu. Gigi Becali, prezent și el la meci, a cântat alături de suporteri.

Gigi Becali, discurs memorabil înainte de FCSB – Universitatea Craiova

Patronul celor de la FCSB a venit alături de familie și de câțiva călugări la disputa de pe Arena Națională. Finanțatorul roș-albaștrilor le-a făcut o promisiune suporterilor și a transmis că echipa va juca în Liga Campionilor.

„Sunt fericit pentru că au venit frații mei de prin munți să serbeze cu mine pentru că ei sunt puterea mea. Voi bate și Barcelona la anul pe National Arena. (n. r. dacă va domina FCSB campionatul) O să vedem, e greu ca cineva să ne mai poată face față acum, pentru că eu întăresc echipa.

Eu când am intrat în fotbal am spus Real Madrid, de atunci am adus toate echipele. La anul eu vă promit, Barcelona nu am adus-o niciodată. La anul vom aduce Barcelona, dar în grupe și după mergem mai departe și cădem cu PSG”, a declarat Gigi Becali.

