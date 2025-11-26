Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească prețul jucătorilor români!”

Gigi Becali, în calitatea sa de deputat, a anunțat că a votat Legea Novak. Dar a fost decizia lui inspirată sau și-a făcut un deserviciu?
Andrei David
26.11.2025 | 13:26
Sa autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii NovakNu a facut decat sa creasca pretul jucatorilor romani
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, autosabotaj prin votul pentru Legea Novak. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA Legea Novak și efectele pe care aceasta le va avea asupra cluburilor din SuperLiga.

Cristi Balaj pune tunurile pe parlamentari: „Ce nu înțeleg cei care dau legi…”

Cristi Balaj nu este deloc de acord cu prevederile Legii Novak și crede că va afecta negativ fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

„Dacă s-ar implementa legea de anul viitor, nu știu câte echipe am avea în cupele europene… Și ce nu înțeleg cei care dau legi este că pentru cluburile vizate banii care vin din competițiile europene sunt foarte, foarte importanți”, a tunat Cristi Balaj în direct.

Cristi Balaj nu înțelege alegerea lui Gigi Becali: „Și-a făcut un mare deserviciu”

Unul dintre votanții Legii Novak este chiar Gigi Becali, patronul FCSB și deputat în Parlamentul României. Latifundiarul din Pipera a recunoscut pentru FANATIK că și-a dat votul. Însă Cristi Balaj nu înțelege de ce a făcut-o. Pentru că, pe termen lung, această lege va avea consecințe negative pentru FCSB.

ADVERTISEMENT
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de...
Digi24.ro
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune

„Și dorința lui Gigi Becali este să ajungă în grupele Champions League. Or, prin faptul că a votat o asemenea lege, n-a făcut decât să crească prețul jucătorilor români. Asta a rezolvat! Și-a făcut un mare deserviciu, pentru că va crește prețul jucătorilor români”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

Legea Novak, contestată din toate părțile

De la adoptarea sa în Camera Deputaților, Legea Novak a fost aspru criticată și contestată de foarte multe persoane implicate în fotbalul românesc și numai.

Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, a declarat-o o tâmpenie. Din actuala conducere de la LPF, Marius Mitran, directorul de comunicare a catalogat-o ca o prostie.

ADVERTISEMENT

Critici aspre au venit și dinspre Cristi Balaj – fost președinte la CFR Cluj, Mihai Rotaru – finanțator la Universitatea Craiova, Victor Angelescu (Rapid) și Andrei Nicolescu (Dinamo).

Chiar și Mihai Stoica, președintele CA la FCSB, a opinat în emisiunea MM la FANATIK că Legea contravine legislației europene.

Ce este Legea Novak

Totul a început în mandatul lui Eduard Novak la Ministerul Sportului, când a fost emis Ordinul 500/2022. Acesta prevedea ca orice club din România, indiferent de sport, să ai în formula de start și pe tot parcursul jocului cel puțin 40% români.

Ordinul de ministru a fost ignorat și contestat, pentru că nu avea mecanismele necesare pentru sancționarea celor care nu-l respectau. Însă, conținutul acestuia a fost introdus în Legea Sportului, care a fost votată în Camera Deputaților.

Acum, cu statut de Lege, toate prevederile devin obligatorii în momentul în care președintele Nicușor Dan va promulga actul legislativ. Cluburile care nu se supun prevederilor vor fi amendate cu până la 1.000.000 de lei pentru fiecare partidă. Iar Federațiile sunt obligate să supravegheze aplicarea ei.

ATAC fără PRECEDENT după adoptarea LEGII NOVAK

Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova:...
Fanatik
Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova: „Are reflexe de antrenor secund!”
Valeriu Iftime, declarație războinică la adresa granzilor din SuperLiga: “Vom face totul pentru...
Fanatik
Valeriu Iftime, declarație războinică la adresa granzilor din SuperLiga: “Vom face totul pentru o performanță unică!”. Reacție surpriză despre FCSB
Miodrag Belodedici, interviu eveniment înainte de Steaua Roşie – FCSB: “Cu cine să...
Fanatik
Miodrag Belodedici, interviu eveniment înainte de Steaua Roşie – FCSB: “Cu cine să ţin? Nu ştiu ce să le spun sârbilor despre Steaua”. Totul despre “fuga” din ţară: “Vino, mă, pârnăiaşule!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Omul căruia Giovanni Becali îi datorază succesul din impresariat: 'El era capul. Nu...
iamsport.ro
Omul căruia Giovanni Becali îi datorază succesul din impresariat: 'El era capul. Nu ajungea aici fără el'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a...
unica.ro
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în...
Observatornews.ro
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: Oameni săraci...
as.ro
Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: Oameni săraci n-am văzut! Ce avere uriaşă are
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!