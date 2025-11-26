S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească prețul jucătorilor români!”

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA Legea Novak și efectele pe care aceasta le va avea asupra cluburilor din SuperLiga.

Cristi Balaj pune tunurile pe parlamentari: „Ce nu înțeleg cei care dau legi…”

Cristi Balaj nu este deloc de acord cu prevederile Legii Novak și crede că va afecta negativ fotbalul românesc.

„Dacă s-ar implementa legea de anul viitor, nu știu câte echipe am avea în cupele europene… Și ce nu înțeleg cei care dau legi este că pentru cluburile vizate banii care vin din competițiile europene sunt foarte, foarte importanți”, a tunat Cristi Balaj în direct.

Cristi Balaj nu înțelege alegerea lui Gigi Becali: „Și-a făcut un mare deserviciu”

, patronul FCSB și deputat în Parlamentul României. Latifundiarul din Pipera a recunoscut pentru FANATIK că și-a dat votul. Însă Cristi Balaj nu înțelege de ce a făcut-o. Pentru că, pe termen lung, această lege va avea consecințe negative pentru FCSB.

„Și dorința lui Gigi Becali este să ajungă în grupele Champions League. Or, prin faptul că a votat o asemenea lege, n-a făcut decât să crească prețul jucătorilor români. Asta a rezolvat! Și-a făcut un mare deserviciu, pentru că va crește prețul jucătorilor români”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Legea Novak, contestată din toate părțile

De la adoptarea sa în Camera Deputaților, Legea Novak a fost aspru criticată și contestată de foarte multe persoane implicate în fotbalul românesc și numai.

. Din actuala conducere de la LPF,

Critici aspre au venit și dinspre Cristi Balaj – fost președinte la CFR Cluj

Chiar și Mihai Stoica, președintele CA la FCSB, a opinat în emisiunea MM la FANATIK că Legea contravine legislației europene.

Ce este Legea Novak

Totul a început în mandatul lui Eduard Novak la Ministerul Sportului, când a fost emis Ordinul 500/2022. Acesta prevedea ca orice club din România, indiferent de sport, să ai în formula de start și pe tot parcursul jocului cel puțin 40% români.

Ordinul de ministru a fost ignorat și contestat, pentru că nu avea mecanismele necesare pentru sancționarea celor care nu-l respectau. Însă, conținutul acestuia a fost introdus în Legea Sportului, care a fost votată în Camera Deputaților.

Acum, în momentul în care președintele Nicușor Dan va promulga actul legislativ. Cluburile care nu se supun prevederilor vor fi amendate cu până la 1.000.000 de lei pentru fiecare partidă. Iar Federațiile sunt obligate să supravegheze aplicarea ei.