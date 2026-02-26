Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există discuţii cu acţionarii”

S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Sorin Cârțu a venit cu dezvăluiri tari despre ruptura dintre conducere și fostul antrenor, care s-a produs în etapa a 16-a
Cristian Măciucă
26.02.2026 | 09:15
Universitatea Craiova merge ceas cu Filipe Coelho și are șanse mari la titlu. Nu trebuie neglijat însă faptul că, în primele 16 etape, echipa a fost condusă de Mirel Rădoi. Sorin Cârțu a explicat cum s-a produs, de fapt, ruptura dintre Mihai Rotaru și fostul antrenor.

Dezvăluiri despre ruptura dintre Mihai Rotaru și Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

După ce U Craiova a învins-o cu 3-0 pe Unirea Slobozia, iar oltenii s-au distanțat în fruntea SuperLigii, au apărut comparațiile între Filipe Coelho și Mirel Rădoi. Fostul antrenor al alb-albaștrilor s-a despărțit de echipă în etapa a 16-a, după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2. Când a fost readusă în discuție plecarea lui Rădoi din Bănie, Sorin Cârțu a negat posibile imixtiuni ale patronului Mihai Rotaru.

„Mirel a condus un tur de campionat și a acumulat puncte și a creat o poziție bună pentru Universitatea Craiova în clasament. Chiar dacă a plecat cum a plecat. La vremea respectivă mi-a părut rău. Și nu am înțeles plecarea lui.

(n.r. – S-a băgat vreodată cineva peste Rădoi?) Eu nu am auzit chestii din astea că trebuie să joace X sau Y. Dar întotdeauna sunt discuții, analize ale unei perioade, după 6 etape, după 10. În toată lumea asta sunt discuții între acționari și antrenor. Și când e bine și când e rău sunt explicații. Dar nu știu, nu am participat la discuții”.

Câte mandate de antrenor a avut Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Pentru Mirel Rădoi, mandatul încheiat toamna trecută nu a fost primul pe banca Universității Craiova. El i-a pregătit pe olteni și în perioada august – decembrie 2022.

„Nu am participat niciodată la o discuție între domnul Rotaru și Mirel Rădoi. Dacă a fost o discuție, a fost în doi și nu știi niciodată ce se discută acolo între două persoane. Ce să știi tu sau ce concluzii să tragi tu care ești terț? Nu am de unde să știu treaba asta.

(n.r. – Dar, din ce știi, nu s-a întâmplat nimic grav) Nu, n-am văzut nici în club, nici la domnul Rotaru, nici la Mirel. Eu am fost mult timp atunci până echipă și nu am observat nimic”, a dezvăluit Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

