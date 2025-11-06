Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„S-a băgat vreodată Neluțu Varga peste tine să facă primul 11 la CFR Cluj?”. Marius Șumudică a dezvăluit tot!

Marius Şumudică a vorbit despre implicarea lui Neluţu Varga în echipa de start şi la schimbările de la CFR Cluj. Fostul antrenor al ardelenilor a avut o reacţie categorică.
Marian Popovici
06.11.2025 | 10:25
Eugen Trică a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGANeluţu Varga este omul care a făcut schimbările în meciul Dinamo – CFR Cluj 2-1 şi că Gigi Becali nu este singurul patron din SuperLiga care intervine peste antrenor. Omul cu banii din Gruia a avut un răspuns categoric în exclusivitate pentru FANATIK.

Se implică Neluţu Varga în alcătuirea echipei la CFR Cluj? Reacţia lui Şumudică

Marius Şumudică a antrenat CFR Cluj în anul 2021. El a avut şapte victorii din şapte în SuperLiga, dar la echipa ardeleană a izbucnit un scandal uriaş după eliminarea din play-off-ul Europa League, cu Steaua Roşie Belgrad. În urma scandalului, printre cei care au plecat au fost preşedintele Marian Copilu şi antrenorul Marius Şumudică.

Tehnicianul a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre implicarea lui Neluţu Varga în deciziile pe care le iau antrenorii, spunând că niciodată cât a fost acolo nu a primit un telefon de la patron pe această temă:

„În şapte etape nu mi-a spus niciodată nimic. Un conducător deosebit. Este adevărat, l-am avut tampon pe Marian Copilu. Dar niciodată Varga nu a intervenit şi nu mi-a spus nimic. Nici în cupele europene. 

Am avut şapte victorii în campionat şi i-am lăsat calificaţi în Conference League. Dar niciodată n-am avut probleme de genul ăsta cu cine să joc, pe cine să bag. Niciodată”, a dezvăluit Marius Şumudică.

Neluţu Varga l-a „înțepat” pe Trică după acuzaţiile antrenorului, însă conflictul s-a stins

După acuzaţiile lui Eugen Trică, Neluţu Varga a avut o reacţie categorică, spunând că nu a vorbit cu nimeni în ziua meciului cu Dinamo, el fiind plecat în Africa. Patronul CFR-ului a lansat un atac dur la adresa antrenorului. Ulterior, Eugen Trică a mărturisit că l-a sunat pe omul de afaceri din Cluj-Napoca.

„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.

Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o să o fac niciodată.

Că e vorba de Zouma, X, Y sau oricine altcineva. Eugen Trică vorbește numai tâmpenii. De unde știe el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu clubul ăsta. Dar de fapt Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club.

I-am întins o mână când nu avea ce mânca și după aia voia mult mai mult decât atât. Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui și acum aruncă numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj. Deci ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor și nu am fost de acord”, a spus Varga pentru FANATIK.

Mitică Dragomir a vorbit despre dezvăluirile lui Eugen Trică

Mitică Dragomir a vorbit la emisiunea „Profeţiile lui Mitică” despre dezvăluirile lui Eugen Trică referitoare la faptul că Neluţu Varga face schimbările la CFR Cluj şi se implică activ la echipă:

„Du-te, bă, de aici! Neluţu Varga este un gentleman. Nu mi-a trecut niciun zvon pe la echipă. Cum să nu vorbeşti cu antrenorul. Bagi doar banii ca prostul? Trică a greşit. A pierdut mult. Şi Neluţu este foarte slobod. Te plezneşte de nu te…”, a declarat Dragomir.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
