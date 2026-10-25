„S-a bucurat Anamaria Prodan pentru Reghecampf?” Adrian Mutu, cea mai tare replică după FCSB – Rapid 4-1

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Victoria categorică obținută de FCSB în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, a stârnit numeroase reacții în fotbalul românesc. Laurențiu Reghecampf a fost felicitat pentru modul în care și-a pregătit echipa, însă Adrian Mutu și Adrian Ilie au abordat succesul roș-albaștrilor și dintr-o perspectivă amuzantă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, cei doi foști internaționali au făcut o serie de glume despre Anamaria Prodan, fosta soție a antrenorului FCSB și despre felul în care aceasta ar fi primit victoria lui Reghecampf.

„Nu s-a bucurat sigur Anamaria Prodan!” Adrian Mutu a stârnit hohote de râs după succesul lui Reghecampf

Adrian Mutu a făcut o glumă despre reacția pe care ar fi avut-o Anamaria Prodan după victoria fostului său soț în derby-ul cu Rapid. Fostul atacant a spus, în spirit de glumă, că și că probabil ar fi preferat o remiză.

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Mutu a ținut să precizeze că are o relație de prietenie cu Anamaria Prodan și că afirmațiile sale nu trebuie interpretate drept informații despre reacția reală a acesteia: „Nu s-a bucurat sigur Anamaria Prodan. Ana e prietena mea, știe că glumesc. Mai în glumă, mai în serios, nu cred că s-a bucurat pentru Reghe. Ar fi vrut un egal”, a spus Adrian Mutu, amuzat, la FANATIK SUPERLIGA.

Momentul a fost continuat de Adrian Ilie, care a povestit o discuție purtată cu un prieten după încheierea partidei. Fostul internațional a remarcat, tot în registru ironic, că numeroase persoane au apărut la televizor pentru a-l felicita pe Laurențiu Reghecampf, însă Anamaria Prodan nu s-a numărat printre ele: „Vorbeam cu un prieten aseară și mi-a zis: «Băi, au intrat toți la TV aseară să-l felicite pe Reghe, dar numai Anamaria Prodan nu a intrat, nu a zis nimic. Nu a intrat Prodanca să zică nimic»”, a spus Adrian Ilie, cu zâmbetul pe buze.

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Adrian Mutu și-a imaginat mesajul Anamariei Prodan pentru Reghecampf: „Vreau doar să-l felicit!”

Adrian Mutu a continuat schimbul de replici și a imaginat cum ar fi arătat o intervenție televizată a Anamariei Prodan după succesul FCSB-ului. Fostul atacant a apreciat, în glumă, că o asemenea apariție ar fi fost o mișcare inteligentă și spectaculoasă, mai ales în contextul .

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„Îți dai seama cum ar fi fost? Era o mișcare inteligentă din partea ei, dar nu cred că e în țară ea. Ar fi fost mișto dacă ar fi intrat pe undeva să zică: «Vreau doar să-l felicit pe Reghe, îmi place că și-a revenit»”, a mai spus, vizibil amuzat, Adrian Mutu.

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Adrian Mutu a dezvăluit tactica lui Laurențiu Reghecampf înainte de FCSB – Rapid 4-1: „Îl cunosc, știu ce are în cap”

Înaintea derby-ului, Laurențiu Reghecampf a încercat să transfere presiunea asupra adversarilor, declarând că Rapid pornește cu prima șansă. De cealaltă parte, Daniel Pancu nu a acceptat statutul de favorită pentru echipa sa. Adrian Mutu a analizat și acest schimb de declarații și a explicat că antrenorul FCSB-ului a apelat la o strategie pe care o cunoaște foarte bine. Fostul selecționer al naționalei de tineret consideră că Reghecampf a încercat să îi determine pe rapidiști să își asume un statut care putea aduce o presiune suplimentară.

„Unii n-au curajul să-și asume că sunt echipă favorită, în formă. Reghe zicea că Rapid e favorită, Pancu zicea că nu e favorită. Na, Reghe o zicea că e bandit, spune că e X favorit ca să se umfle. Lasă, că îl știu eu pe Reghe. Îl cunosc, știu ce are Reghe în cap, dar știu și ce are Gigi Becali”, a mai spus Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.