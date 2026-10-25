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„S-a bucurat Anamaria Prodan pentru Reghecampf?” Adrian Mutu, cea mai tare replică după FCSB – Rapid 4-1

Tibi Cocora
25.10.2026 | 14:42
Sa bucurat Anamaria Prodan pentru Reghecampf Adrian Mutu cea mai tare replica dupa FCSB Rapid 41
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu a făcut o glumă savuroasă despre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf după victoria FCSB-ului cu Rapid, scor 4-1. Foto: Colaj Fanatik.
Adrian Mutu a făcut o glumă savuroasă despre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf după victoria FCSB-ului cu Rapid, scor 4-1. Ce a spus Adrian Ilie.
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Victoria categorică obținută de FCSB în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, a stârnit numeroase reacții în fotbalul românesc. Laurențiu Reghecampf a fost felicitat pentru modul în care și-a pregătit echipa, însă Adrian Mutu și Adrian Ilie au abordat succesul roș-albaștrilor și dintr-o perspectivă amuzantă. În direct la FANATIK SUPERLIGA, cei doi foști internaționali au făcut o serie de glume despre Anamaria Prodan, fosta soție a antrenorului FCSB  și despre felul în care aceasta ar fi primit victoria lui Reghecampf.

„Nu s-a bucurat sigur Anamaria Prodan!” Adrian Mutu a stârnit hohote de râs după succesul lui Reghecampf

Adrian Mutu a făcut o glumă despre reacția pe care ar fi avut-o Anamaria Prodan după victoria fostului său soț în derby-ul cu Rapid. Fostul atacant a spus, în spirit de glumă, că impresara nu s-ar fi bucurat de succesul categoric al lui Reghecampf și că probabil ar fi preferat o remiză.

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Mutu a ținut să precizeze că are o relație de prietenie cu Anamaria Prodan și că afirmațiile sale nu trebuie interpretate drept informații despre reacția reală a acesteia: „Nu s-a bucurat sigur Anamaria Prodan. Ana e prietena mea, știe că glumesc. Mai în glumă, mai în serios, nu cred că s-a bucurat pentru Reghe. Ar fi vrut un egal”, a spus Adrian Mutu, amuzat, la FANATIK SUPERLIGA.

Momentul a fost continuat de Adrian Ilie, care a povestit o discuție purtată cu un prieten după încheierea partidei. Fostul internațional a remarcat, tot în registru ironic, că numeroase persoane au apărut la televizor pentru a-l felicita pe Laurențiu Reghecampf, însă Anamaria Prodan nu s-a numărat printre ele: „Vorbeam cu un prieten aseară și mi-a zis: «Băi, au intrat toți la TV aseară să-l felicite pe Reghe, dar numai Anamaria Prodan nu a intrat, nu a zis nimic. Nu a intrat Prodanca să zică nimic»”, a spus Adrian Ilie, cu zâmbetul pe buze.

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Adrian Mutu și-a imaginat mesajul Anamariei Prodan pentru Reghecampf: „Vreau doar să-l felicit!”

Adrian Mutu a continuat schimbul de replici și a imaginat cum ar fi arătat o intervenție televizată a Anamariei Prodan după succesul FCSB-ului. Fostul atacant a apreciat, în glumă, că o asemenea apariție ar fi fost o mișcare inteligentă și spectaculoasă, mai ales în contextul relației dintre impresară și Laurențiu Reghecampf.

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„Îți dai seama cum ar fi fost? Era o mișcare inteligentă din partea ei, dar nu cred că e în țară ea. Ar fi fost mișto dacă ar fi intrat pe undeva să zică: «Vreau doar să-l felicit pe Reghe, îmi place că și-a revenit»”, a mai spus, vizibil amuzat, Adrian Mutu.

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Adrian Mutu a dezvăluit tactica lui Laurențiu Reghecampf înainte de FCSB – Rapid 4-1: „Îl cunosc, știu ce are în cap”

Înaintea derby-ului, Laurențiu Reghecampf a încercat să transfere presiunea asupra adversarilor, declarând că Rapid pornește cu prima șansă. De cealaltă parte, Daniel Pancu nu a acceptat statutul de favorită pentru echipa sa. Adrian Mutu a analizat și acest schimb de declarații și a explicat că antrenorul FCSB-ului a apelat la o strategie pe care o cunoaște foarte bine. Fostul selecționer al naționalei de tineret consideră că Reghecampf a încercat să îi determine pe rapidiști să își asume un statut care putea aduce o presiune suplimentară.

„Unii n-au curajul să-și asume că sunt echipă favorită, în formă. Reghe zicea că Rapid e favorită, Pancu zicea că nu e favorită. Na, Reghe o zicea că e bandit, spune că e X favorit ca să se umfle. Lasă, că îl știu eu pe Reghe. Îl cunosc, știu ce are Reghe în cap, dar știu și ce are Gigi Becali”, a mai spus Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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