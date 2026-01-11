S-a căsătorit ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”! Valentina Vignali și Fabio Stefanini au optat pentru o ținută neașteptată în ziua cea mare

ADVERTISEMENT

Fosta baschetbalistă Valentina Vignali și Fabio Stefanini s-au căsătorit. Cei doi au avut parte de o nuntă deosebită, care de altfel a fost remarcată și de presa de peste hotare.

Menționăm faptul că Valentina Vignali a fost numită ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”. În ultimii ani, aceasta a îmbinat baschetul amator cu modelling-ul și pare că a găsit echilibrul la care visa.

Cât despre cel mai important moment din viața lor, Valentina Vignali și Fabio Stefanini au avut o ceremonie neașteptată. Mai exact, la nunta lor a participat doar câinele cuplului.

Mai mult de atât, cei doi miri au optat pentru niște ținute lejere. Fosta sportivă nu a optat pentru o rochie de mireasa, iar mirele nu a avut un costum. Fiecare dintre ei a purtat un banal trening.

Cine este Fabio Stefanini

A existat însă un detaliu important. Mai exact, ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa” a optat pentru un voal de mireasa. Iar imaginile cu cei doi au devenit virale pe internet și au adunat un val de aprecieri.

Dacă despre Valentina Vignali se cunosc câteva detalii, iată că Fabio Stefanini este un nume ceva mai retras. Pe de altă parte, vorbim despre un sportiv de performanță cu reușite impresionante.

El este jucător profesionist de baschet și în prezent evoluează la Blacks Faenza, în eșalonul secund in Peninsulă. Mai mult de atât, conform presei de peste hotare, în acest sezon, el are o medie de 3,2 puncte/meci și 4,2 recuperări/meci.

Cum și-a câștigat titlul de ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”

Revenind la Valentina Vignali, presa de profil e cea care a catalogat-o drept ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”. Jucătoarea, care a evoluat de-a lungul carierei la Rimini, Cervia, Forli, Pomezia, Eurobasket Roma, a mai avut și o altă pasiune.

. De altfel tânăra a fost finalistă la Miss Muretto Italia 2006 și la Miss Italia 2010. Totodată, ea este în continuare o prezenţă obişnuită pe podiumurile de prezentare şi în .

Și fix aceste lucruri i-au ”încurcat” și cariera. Mai exact, sportiva a ajuns să aibă atât de multe angajamente încât nu mai avea suficient timp să își continue și activitatea din baschet.