S-a căsătorit cu antrenorul și a ieșit campioană! Secretul succesului jucătoarei care a câștigat Australian Open la 30 de ani

Primul ei trofeu major a venit cu trei săptămâni înainte de a împlini 30 de ani. Triumful nu poate fi despărțit de faptul că anul trecut, Keys s-a măritat cu antrenorul ei, Bjorn Frataneglo.

Și-a oficializat relația cu antrenorul după șapte ani

Nimeni nu poate pune la îndoială succesul lui Madison de la Melbourne. Ea le-a învins pe primele două jucătoare ale lumii, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek, precum și pe fosta campioană de la Wimbledon, Elena Rybakina. De asemenea, a trecut de Danielle Collins, numărul 11 mondial, și de Elina Svitolina, numărul 27.

Keys mai jucase o finală de Grand Slam, în 2017, la US Open. A pierdut în fața bunei ei prietene, Sloane Stephens, a cărei carieră a intrat pe o pantă descendentă după acel succes.

Madison a fost inspirată să joace tenis după ce a urmărit-o la televizor pe Venus Williams, la Wimbledon. Originară din Quad Cities, ea s-a mutat în Florida pentru a se antrena la Evert Tennis Academy. Keys a devenit profesionistă la 14 ani, ajungând, câteva luni mai târziu, una dintre cele mai tinere jucătoare care a câștigat un meci în WTA.

Terapia a ajutat-o să renunțe la disputele interioare

Părinții ei, Rick și Christine, sunt amândoi avocați, iar tatăl ei a fost un jucător de baschet universitar la Augustana College. Are o soră mai mare pe nume Sydney și două surori mai mici pe nume Montana și Hunter, dintre care niciuna nu joacă tenis.

Madison, câștigătoare a zece turnee WTA, a fost în semifinale la Australian Open, în 2022, și la US Open, în 2023. Succesul final a venit la zece ani de la primul ei rezultat remarcabil la un Grand Slam. În 2015, la 19 ani și 11 luni ea ajungea în semifinale, tot la Australian Open.

Americanca din Illinois a dezvăluit că terapia a fost punctul de cotitură care a dus la câștigarea primului său titlu de Grand Slam. Ea a vorbit despre presiunile cu care s-a confruntat de la o vârstă fragedă și despre modul în care a reușit „să renunțe la discuțiile interioare”.

I-a fost greu să fie sinceră cu ea însăși

„Am făcut multă terapie”, a spus ea. „Am intrat cu adevărat în ea. Cred că în trecut am încercat să merg pe calea terapiei sportive, unde era vorba mai mult despre rutină și controlul lucrurilor pe care le poți controla. Am simțit că am fost întotdeauna destul de bună la asta, dar să încep să sap cu adevărat în ceea ce simțeam despre mine și să fiu cu adevărat sinceră cu mine însămi, a fost foarte greu”, a punctat ea.

Keys a explicat cum a afectat-o presiunea de a fi considerată, încă de foarte tânără, o potențială câștigătoare de Grand Slam.

„Cred că pe măsură ce am îmbătrânit, și am ajuns aproape, dar nu s-a întâmplat, m-am întrebat: Voi face asta vreodată? De ce nu s-a întâmplat încă? De ce nu am fost în stare să o fac? Chiar a început să mă împovăreze mai mult: „Dacă nu o fac niciodată? Dacă nu o fac, sunt considerată un eșec? Prin terapie am ajuns, în cele din urmă, la punctul în care am fost mândră de mine și de cariera mea, cu sau fără un Grand Slam. Simt că, în cele din urmă, renunțând la acest tip de discuție interioară pe care am avut-o, mi-am găsit capacitatea de a juca un tenis foarte bun pentru a câștiga un Grand Slam”, a explicat americanca.

Ea i-a cerut soțului să-i fie antrenor

Un moment important în cariera ei a fost reprezentat și de căsătoria cu Bjorn Frataneglo, un fost jucător de top 100 ATP. Povestea lor a început în 2006, când s-au cunoscut pe când erau adolescenți și se antrenau la aceeași bază din Boca Raton, Florida. Ani mai târziu, prietenia lor s-a transformat în idilă, iar în 2017, se întâlneau ca iubiți. În martie 2023, Bjorn Fratangelo a cerut-o în căsătorie pe Keys acasă, după ce aceasta s-a întors de la un turneu din Dubai.

Cuplul s-a căsătorit pe 23 noiembrie 2024, în Charleston, în cadrul unei ceremonii frumoase, înconjurat de familie și prieteni. Printre vedetele tenisului care au participat la nunta din noiembrie 2024, s-au numărat Jennifer Brady, Jessica Pegula, Sloane Stephens, Taylor Townsend și Mitchell Krueger.

Anul trecut, Keys a insistat ca Bjorn să devină antrenorul ei. Inițial, el a vrut să fie doar susținătorul ei, în loc să îi ofere sfaturi. „Am ajuns la un punct, în care am spus: Îți cer ajutorul. Dacă vezi ceva, trebuie să-mi spui ce fac greșit”, a dezvăluit Madi.

Efectele s-au văzut rapid. A avut un start fantastic în sezonul 2025, obținând recent al doilea său titlu la Adelaide International.„Cea mai bună parte a faptului că sunt antrenată de el este că acum chiar ajungem să ne vedem”, a punctat câștigătoarea de la Melbourne. Un fapt real, ținând cont că în anii în care ambii erau jucători activi, se vedeau destul de rar.