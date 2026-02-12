S-a câștigat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! Cât a costat biletul câștigător

ADVERTISEMENT

Loteria Română a anunțat că marele premiu la loto 6 din 49, în valoare de 22.948.891,68 lei (aproximativ 4.5 milioane de euro) a fost câștigat după tragerea efectuată joi, 12 februarie. Biletul câștigător a fost jucat online.

Norocosul câștigător a plătit doar 28 de lei pentru biletul care avea să îi aducă 4.5 milioane de euro. „La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicația parteneră a Loteriei Române, amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 28 de lei.

Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul”, a anunțat Loteria Română .

Ce premiu a încasat precedentul câștigător la categoria I. Suma este mult mai mare

Premiul de 4.5 milioane de euro câștigat joi este primul de categoria I din 2026, însă , cu mențiunea că . La acel moment, Dumitru Dragomir a comentat informația. „Mi se pare mic premiul de 10 milioane de euro, sunt puțini bani.

Premiile sunt pe bune, chiar câștigă lumea. Știți care este câștigul în America? 1,3 miliarde de dolari! Atâta e acolo, 1,3 miliarde de dolari, ca să știți. Atât s-a câștigat, iar miza era de 50 de dolari”, afirma fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.