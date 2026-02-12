News

S-a câștigat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! Cât a costat biletul câștigător

Marele premiu la loto 6/49, în valoare de 4.5 milioane de euro, a fost câștigat după tragerea efectuată joi, 12 februarie. Suma plătită pentru biletul câștigător este incredibilă.
Bogdan Mariș
13.02.2026 | 00:17
Sa castigat marele premiu de 45 milioane de euro la Loto 649 Cat a costat biletul castigator
ULTIMA ORĂ
Marele premiu de la loto 6/49, în valoare de 4.5 milioane de euro, a fost câștigat. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Loteria Română a anunțat că marele premiu la loto 6 din 49, în valoare de 22.948.891,68 lei (aproximativ 4.5 milioane de euro) a fost câștigat după tragerea efectuată joi, 12 februarie. Biletul câștigător a fost jucat online.

S-a câștigat marele premiu de 4.5 milioane de euro la Loto 6/49! Biletul a costat o sumă infimă

Norocosul câștigător a plătit doar 28 de lei pentru biletul care avea să îi aducă 4.5 milioane de euro. „La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicația parteneră a Loteriei Române, amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 28 de lei.

ADVERTISEMENT

Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul”, a anunțat Loteria Română pe site-ul oficial.

Ce premiu a încasat precedentul câștigător la categoria I. Suma este mult mai mare

Premiul de 4.5 milioane de euro câștigat joi este primul de categoria I din 2026, însă precedentul, acordat în noiembrie 2025, a fost unul mult mai mare, în valoare de aproape 10 milioane de euro, cu mențiunea că o parte importantă din sumă a revenit statului român. La acel moment, Dumitru Dragomir a comentat informația. „Mi se pare mic premiul de 10 milioane de euro, sunt puțini bani.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

Premiile sunt pe bune, chiar câștigă lumea. Știți care este câștigul în America? 1,3 miliarde de dolari! Atâta e acolo, 1,3 miliarde de dolari, ca să știți. Atât s-a câștigat, iar miza era de 50 de dolari”, afirma fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a făcut
Digisport.ro
Gigi Becali a făcut "prăpăd" după ce FCSB a ieșit din Cupă: "Nu-l mai vreau în viața mea! Sună pe cine vrei tu"
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de...
Fanatik
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință”
Autoritățile din Curtea de Argeș cer, de urgență, două milioane de euro de...
Fanatik
Autoritățile din Curtea de Argeș cer, de urgență, două milioane de euro de la Ilie Bolojan, în criza apei. Când se termină lucrările la Barajul Vidraru: „S-au dat socotelile peste cap”
După Bolojan, urmează Nicușor Dan. Cum s-a schimbat puterea pe scena politică. „Un...
Fanatik
După Bolojan, urmează Nicușor Dan. Cum s-a schimbat puterea pe scena politică. „Un președinte slab devine o țintă automat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce...
iamsport.ro
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce aveți în seara asta? Doamne ferește!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!