S-a câștigat marele premiu la loto. Unde s-a jucat biletul și ce sumă incredibilă s-a încasat

Joi, 14 noiembrie, s-a câștigat marele premiu la loto. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Galați. Norocosul câștigător va intra în posesia a 9,58 milioane de euro, însă aceștia vor fi impozitați conform legii, cu 20%.

Unde s-a jucat biletul și ce sumă incredibilă s-a încasat premiul la loto 6/49

Marele premiu a fost câștigat cu numerele 11, 21, 18, 30, 10 și 24. De asemenea, numărul noroc la această tragere a fost 0872733. La loto 5/40 și Super Noroc au ieșit numerele 12, 19, 34, 15, 29, 22, în timp ce numărul super noroc a fost 361832. Cât despre joker și noroc plus, numerele au fost 14, 5, 13, 45, 6, (4) și 428244.

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 14.11.2024, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 47.703.321,40 de lei (peste 9,58 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat la agentia 17 034 din Galati si a fost completat in fiecare dintre cele trei zone cu cate 10 numere, in total 630 de variante si o varianta la noroc, pretul biletului fiind de 4.413,50 de lei.

S-a câștigat marele premiu la loto, câștigul e de aproape 10 milioane de euro

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 28.04.2024 și a fost în valoare de 3.610.326,64 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul. Secretariat General Comunicare și Registratură”, se arată în comunicatul Loteriei Române.

Așa cum anunța Loteria Română, unii români aleg numerele care speră să fie câștigătoare bazându-se pe strategii de ”analiză statistică”. Alți românii aleg numerele la întâmplare fără să le pese de superstiții sau de influența persoană. Cele mai frecvent numere 6 din 49 sunt 5, 36, 6, 4, 27 şi 12.