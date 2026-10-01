S-a cerut falimentul unui club de tradiție din România! La un pas de dispariție, după 81 de ani de istorie

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Unul dintre numele respectate ale fotbalului românesc, Politehnica Iași, care a dat fotbaliști importanți de-a lungul timpului, precum Vasile Iordache, Daniel Pancu ori Adrian Cristea, . Instanțele de judecată vor pronunța în 2027 falimentul grupării care anul acesta a împlinit 81 de ani.

Administratorul judiciar al ACSM Politehnica Iași a cerut falimentul

Tribunalul Iași a avut pe 30 septembrie pe masă spre judecată un dosar legat de falimentul ACSM Politehnica Iași. Instanța de judecată a anunțat că va da un verdict pe speța amintită pe 17 martie 2027.

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Administratorul judiciar al ACSM Politehnica Iași, Capital Insol, a cerut falimentul grupării ieșene din cauza faptului că aceasta nu mai are resursele financiare necesare pentru a respecta angajamentele luate în planul de insolvență. Rămasă fără susținere financiară de la Primăria Iași, , Poli nu s-a înscris în vară în Liga a 2-a de fotbal.

Datorii de 1,1 milioane euro șterse în primăvară la Poli Iași

ACSM Politehnica Iași avea restanțe de 2,7 milioane de euro conform planului de insolvență: 2,6 milioane de euro către fisc și 100.000 de euro către foști antrenori și jucători. Banii trebuiau achitați în trei ani începând de pe 22 aprilie 2026. În primii doi ani trebuiau plătiți foștii angajați, iar statul trebuia să-și încaseze drepturile începând cu aprilie 2028.

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Prin aprobarea planului de insolvență, Poli scăpase de datorii de 1,1 milioane de euro, dintre care circa 950.000 de euro reprezentau datorii către foști angajați. Gruparea ieșeană intrase în insolvență pe 6 august 2025, după ce nu respectase planul de concordat preventiv, aprobat pe 15 octombrie 2024.

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Iașul nu a găsit 1,5 milioane euro cu care să se salveze

După aprobarea planului de insolvență, ACSM Politehnica nu a reușit să se echilibreze, datoriile crescând cu aproape 2 milioane de euro. 700.000 de euro din această sumă au provenit din salariile neplătite jucătorilor și antrenorilor care au lucrat în prima jumătate a anului la gruparea din Copou.

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În vară, cu datorii totale de circa 4,5 milioane euro, Poli a căutat soluții pentru atragerea a minimum 1,5 milioane euro. Dacă suma amintită ar fi fost plătită, clubul ieșean ar fi putut să fie finanțat de Primăria Iași.

Fiscul a dat lovitura decisivă Politehnicii Iași

Negăsind 1,5 milioane de euro, ACSM Politehnica a încercat apoi să cedeze locul de Liga a 2-a către clubul Primăriei Iași, CSM Iași 2020. Gruparea municipalității ieșene se angaja să plătească restanțele de 800.000 de euro către angajați (100.000 de euro din planul de insolvență și 700.000 de euro din acest an), nu și cele către fisc.

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ANAF, care a avut votul decisiv în Adunarea Generală a Creditorilor ACSM Politehnica, nu a aprobat însă solicitarea. Astfel, Poli a intrat în blocaj, nu s-a mai înscris în Liga a 2-a și se va duce spre faliment, fără a-și mai putea plăti angajații și celelalte datorii.

„Pepeni verzi” plantați în locul Politehnicii, ultrași migrați la Liga a 4-a

ACSM Politehnica Iași, înființată în 2010, an în care FC Politehnica Iași, care s-a născut pe 27 aprilie 1945, nu s-a mai înscris în Liga a 2-a, avea dreptul să folosească, din 2017, marca și palmaresul grupării de tradiție. În locul lui Poli, care avea o istorie de 81 de ani, Primăria Iași a decis să finanțeze un club de Liga a 3-a, denumit CS USV CSM Iași 2020.

„Pepenii verzi” joacă pe locul ACS USV și primesc 450.000 de euro din banii ieșenilor în ultimele cinci luni ale anului, direct de la bugetul local și prin intermediul CSM Iași 2020. Noua echipă nu a fost însă adoptată de ultrași, care au decis să susțină o formație de Liga a 4-a, ASPI. Aceasta are dreptul de a folosi prima emblemă a lui Poli, purtată de AS Politehnica Iași, denumire utilizată de Poli 1945 în perioada mai 1945 – noiembrie 1948.