„S-a confirmat! Noul atacant al echipei”. Italienii au făcut anunțul cu privire la transferul lui Daniel Bîrligea

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Jurnalistul italian Orazio Accomando, care a dezvăluit că Frosinone îl urmărește pe Daniel Bîrligea (26 de ani), a revenit și a confirmat că atacantul român va fi noul jucător al formației din Serie A. Gigi Becali (68 de ani) a confirmat recent detaliile privind suma de transfer pe care o vor achita italienii.

A fost anunțat transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone!

La aproximativ 10 ore după ce a anunțat că Frosinone îl urmărește cu mare atenție pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea, jurnalistul italian Orazio Accomando a revenit și a transmis că mutarea este ca și făcută. „Exclusiv confirmat: Daniel Birligea va fi noul atacant al echipei Frosinone. El vine de la Steaua București”, a fost mesajul acestuia pe contul de X.

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Esclusiva confermata: Daniel Birligea sarà il nuovo centravanti del Frosinone. Arriva dalla Steaua Bucarest. — Orazio Accomando (@OAccomando91)

, iar în cazul în care Frosinone evită retrogradarea și rămâne în Serie A, italienii ar urma să achite încă 3.5 milioane formației patronate de Gigi Becali. .

Care este planul lui Gigi Becali după plecarea lui Daniel Bîrligea

Gigi Becali a declarat că va mai aduce un atacant la echipă în cazul în care se va finaliza. „Sunt în fotbal de 25 de ani, nu știți că eu vând tot? Eu vând, după vom vedea. Eu orice vând. Ce va fi, nu știu. O să iau atacant. Dacă-l dau pe Bîrligea, iau atacant, normal”, a declarat patronul „roș-albaștrilor” la .

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Daniel Bîrligea nu a avut un start pozitiv în acest sezon la FCSB, reușind să marcheze de 3 ori în cele 8 jocuri disputate de gruparea „roș-albastră”. Acesta evoluează pentru fosta campioană din 2024 și a marcat în total 33 de goluri în 80 de partide, oferind și 8 pase decisive. Singurul trofeu cucerit de atacant alături de FCSB este titlul în SuperLiga, în sezonul 2024-2025.