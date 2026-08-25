Sport

„S-a confirmat! Noul atacant al echipei”. Italienii au făcut anunțul cu privire la transferul lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea ar urma să plece în Italia, la Frosinone, grupare nou-promovată în Serie A. Ce sumă va primi FCSB în schimbul internaționalul român de 26 de ani.
Bogdan Mariș
25.08.2026 | 19:59
Sa confirmat Noul atacant al echipei Italienii au facut anuntul cu privire la transferul lui Daniel Birligea
ULTIMA ORĂ
Daniel Bîrligea (26 de ani) ar urma să semneze cu formația italiană Frosinone. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Jurnalistul italian Orazio Accomando, care a dezvăluit că Frosinone îl urmărește pe Daniel Bîrligea (26 de ani), a revenit și a confirmat că atacantul român va fi noul jucător al formației din Serie A. Gigi Becali (68 de ani) a confirmat recent detaliile privind suma de transfer pe care o vor achita italienii.

A fost anunțat transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone!

La aproximativ 10 ore după ce a anunțat că Frosinone îl urmărește cu mare atenție pe atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea, jurnalistul italian Orazio Accomando a revenit și a transmis că mutarea este ca și făcută. „Exclusiv confirmat: Daniel Birligea va fi noul atacant al echipei Frosinone. El vine de la Steaua București”, a fost mesajul acestuia pe contul de X.

ADVERTISEMENT

FCSB ar urma să încaseze 1.5 milioane de euro pentru un împrumut al lui Daniel Bîrligea până la finalul sezonului, iar în cazul în care Frosinone evită retrogradarea și rămâne în Serie A, italienii ar urma să achite încă 3.5 milioane formației patronate de Gigi Becali. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ce salariu îi pregătesc cei de la Frosinone lui Bîrligea.

Care este planul lui Gigi Becali după plecarea lui Daniel Bîrligea

Gigi Becali a declarat că va mai aduce un atacant la echipă în cazul în care mutarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone se va finaliza. „Sunt în fotbal de 25 de ani, nu știți că eu vând tot? Eu vând, după vom vedea. Eu orice vând. Ce va fi, nu știu. O să iau atacant. Dacă-l dau pe Bîrligea, iau atacant, normal”, a declarat patronul „roș-albaștrilor” la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Digi24.ro
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei

Daniel Bîrligea nu a avut un start pozitiv în acest sezon la FCSB, reușind să marcheze de 3 ori în cele 8 jocuri disputate de gruparea „roș-albastră”. Acesta evoluează pentru fosta campioană din 2024 și a marcat în total 33 de goluri în 80 de partide, oferind și 8 pase decisive. Singurul trofeu cucerit de atacant alături de FCSB este titlul în SuperLiga, în sezonul 2024-2025.

ADVERTISEMENT
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului...
Digisport.ro
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
Ebenezer Annan a fost prezentat oficial de Rapid. Update
Fanatik
Ebenezer Annan a fost prezentat oficial de Rapid. Update
UEFA Champions League 2026, play-off retur, LIVE VIDEO. Sabah – Hapoel Beer Sheva...
Fanatik
UEFA Champions League 2026, play-off retur, LIVE VIDEO. Sabah – Hapoel Beer Sheva 0-1. Istvan Kovacs, salvat de VAR
Țineți minte aceste nume! Puștii care pot deveni noile senzații din Premier League
Fanatik
Țineți minte aceste nume! Puștii care pot deveni noile senzații din Premier League
Tags:
Parteneri
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de...
iamsport.ro
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de calitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!