Sport

S-a confirmat oficial! Vinicius ratează El Clasico dintre Barcelona și Real Madrid! Suspendare aspră după cartonașul roșu cu Villarreal

Gabriel-Alexandru Ioniță
14.10.2026 | 20:59
Sa confirmat oficial Vinicius rateaza El Clasico dintre Barcelona si Real Madrid Suspendare aspra dupa cartonasul rosu cu Villarreal
breaking news
Vinicius ratează El Clasico dintre Barcelona și Real Madrid. Foto: Hepta
S-a decis! Vinicius ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid după cartonașul roșu primit cu Villarreal! Câte etape de suspendare a primit starul brazilian
ADVERTISEMENT

Vinicius Junior (26 de ani) ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid de peste două etape. Starul brazilian și-a aflat pedeapsa după cartonașul roșu direct primit recent în victoria echipei sale de pe teren propriu cu Villarreal pentru că și-a tras de păr un adversar. În finalul fazei respective, el reușise chiar să marcheze și să facă 2-0.

Patru etape de suspendare pentru Vinicius! Ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid

Ulterior însă, în mod evident, la intervenția VAR s-a decis ca golul să fie anulat, iar fotbalistul Realului să fie eliminat direct pentru acel gest. În mod normal, conform regulamentului, pedeapsa minimă în această speță ar fi trebuit să fie de două etape de suspendare. Doar că spaniolii au fost ceva mai duri în această situație și i-au dat lui Vinicius chiar patru etape de suspendare, informează The Athletic. 

ADVERTISEMENT

Nu este vorba însă despre o decizie definitivă, iar conform sursei citate cei de la Real Madrid au decis deja să facă apel. Interesant de remarcat în acest context este că, pentru gestul în sine de tragere de păr a adversarului, Vinicius a primit pedeapsa minimă prevăzută de regulament pentru cartonaș roșu direct, respectiv două etape de suspendare.

Ce meciuri mai ratează Vinicius, dacă suspendarea inițială se menține și la apel

În schimb, a fost acordată o pedeapsă complementară, de încă două etape de suspendare, deci patru în total, pentru faptul că fotbalistul brazilian a și reacționat vehement la adresa arbitrului în momentele respective. Pe de altă parte însă, și dacă ar fi fost suspendat doar pentru două etape, Vinicius tot ar fi ratat El Clasico. Meciul FC Barcelona – Real Madrid este programat chiar peste două runde, pe data de 25 octombrie pe „Camp Nou”.

ADVERTISEMENT
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur...
Digi24.ro
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF

Pe lângă această partidă, bineînțeles dacă pedeapsa inițială va fi menținută și după apel, Vinicius va mai rata și meciurile Realului cu FC Sevilla, Racing Santander și Valencia. În tot acest timp însă, brazilianul va putea juca pentru echipa antrenată de Jose Mourinho în meciurile din faza principală a UEFA Champions League cu AS Roma, RB Leipzig și AEK Atena.

ADVERTISEMENT
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe...
Digisport.ro
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
Ce nu s-a văzut la TV la Galatasaray – Barcelona. Gest superb făcut...
Fanatik
Ce nu s-a văzut la TV la Galatasaray – Barcelona. Gest superb făcut de Lamine Yamal pentru iubita sa chiar pe teren
Victor Angelescu, declarația controversată prin care își pune în cap fanii Rapidului: „Vreau...
Fanatik
Victor Angelescu, declarația controversată prin care își pune în cap fanii Rapidului: „Vreau o FCSB puternică, un Dinamo puternic și o Craiovă puternică!”
„Efectul de turmă” la U Cluj – Rapid 3-4! Expertul în xenofobie explică...
Fanatik
„Efectul de turmă” la U Cluj – Rapid 3-4! Expertul în xenofobie explică scandările ultrașilor. „Societatea este rasistă!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Radu Banciu și-a spus părerea sinceră despre Donald Trump: 'A făcut lucruri bune'
iamsport.ro
Radu Banciu și-a spus părerea sinceră despre Donald Trump: 'A făcut lucruri bune'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!