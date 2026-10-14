S-a confirmat oficial! Vinicius ratează El Clasico dintre Barcelona și Real Madrid! Suspendare aspră după cartonașul roșu cu Villarreal

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Vinicius Junior (26 de ani) ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid de peste două etape. Starul brazilian și-a aflat pedeapsa după recent în victoria echipei sale de pe teren propriu cu Villarreal pentru că și-a tras de păr un adversar. În finalul fazei respective, el reușise chiar să marcheze și să facă 2-0.

Patru etape de suspendare pentru Vinicius! Ratează El Clasico dintre FC Barcelona și Real Madrid

Ulterior însă, în mod evident, la intervenția VAR s-a decis ca golul să fie anulat, iar În mod normal, conform regulamentului, pedeapsa minimă în această speță ar fi trebuit să fie de două etape de suspendare. Doar că spaniolii au fost ceva mai duri în această situație și i-au dat lui Vinicius chiar patru etape de suspendare, informează

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Nu este vorba însă despre o decizie definitivă, iar conform sursei citate cei de la Real Madrid au decis deja să facă apel. Interesant de remarcat în acest context este că, pentru gestul în sine de tragere de păr a adversarului, Vinicius a primit pedeapsa minimă prevăzută de regulament pentru cartonaș roșu direct, respectiv două etape de suspendare.

Ce meciuri mai ratează Vinicius, dacă suspendarea inițială se menține și la apel

În schimb, a fost acordată o pedeapsă complementară, de încă două etape de suspendare, deci patru în total, pentru faptul că fotbalistul brazilian a și reacționat vehement la adresa arbitrului în momentele respective. Pe de altă parte însă, și dacă ar fi fost suspendat doar pentru două etape, Vinicius tot ar fi ratat El Clasico. Meciul FC Barcelona – Real Madrid este programat chiar peste două runde, pe data de 25 octombrie pe „Camp Nou”.

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Pe lângă această partidă, bineînțeles dacă pedeapsa inițială va fi menținută și după apel, Vinicius va mai rata și meciurile Realului cu FC Sevilla, Racing Santander și Valencia. În tot acest timp însă, brazilianul va putea juca pentru echipa antrenată de Jose Mourinho în meciurile din faza principală a UEFA Champions League cu AS Roma, RB Leipzig și AEK Atena.