S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh

Una dintre cele mai cunoscute vedete TV a povestit chinul prin care a trecut în ultimii 2 ani. Aceasta a dezvăluit că s-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane cu forțe proaspete. Cine este, de fapt, prezentatoarea și cum arată acum.

După un diagnostic cumplit s-a întors în televiziune

Miroslava Montemayor (36 ani) este o celebră prezentatoare sportivă originară din Mexic. A ajuns în lumina reflectoarelor datorită concursurilor de frumusețe la care a participat. Și-a reprezentat țara natală la Miss International 2013, în Japonia. Ulterior, s-a remarcat datorită aparițiilor sale speciale pe care le-a avut pe sticlă.

În televiziune a lucrat la TNT Sports, fiind nelipsită de la transmisiunile UEFA Champions League. Din păcate, cariera ei a fost întreruptă de un . În urmă cu 2 ani a aflat că suferă de o boală gravă care a necesitat o pauză și un tratament îndelungat. Medicii i-au spus că are o afecțiune extrem de rară.

Astfel, a aflat că are osteomalacie indusă de tumoră, care este numită și osteomalacie oncogenă. Cadrele medicale transmit că boala provoacă pierderi de fosfor prin urină, care conduce în timp la slăbirea oaselor, dureri intense și microfracturi. La un moment dat moderatoarea a dezvăluit că afecțiunea i-a provocat o fractură la șoldul drept.

De asemenea, a avut 16 microfracturi la coloană și o slăbire severă a oaselor. Prin urmare, a fost supusă unei intervenții chirurgicale. În mediul virtual blondina a transmis că în urma operației medicii i-au îndepărtată o tumoră de aproximativ 2,5 centimetri. După tratamentele pe care le-a suportat în ultima vreme aceasta a decis să revină la pasiunea sa.

În prezent, Miroslava Montemayor , dar total schimbată. A renunțat la părul lung și s-a tuns scurt, fiind de nerecunoscut. În schimb, și-a păstrat nuanța podoabei capilare, vedeta TV fiind blondă de ani buni. Nu a lăsat deoparte nici ținutele extravagante care îi fac pe oameni să reacționeze instant.

Ce a dezvăluit vedeta despre boala sa

„Nu a fost doar o fractură de șold drept, ci și 16 microfracturi la nivelul coloanei vertebrale și era pe cale să se fractureze șoldul stâng. Acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte și se numește osteomalacie indusă de tumoră, considerată o boală extrem de rară, cu doar 22 de cazuri înregistrate în Mexic.

Diagnosticul mi-a fost pus doi ani mai târziu (în majoritatea cazurilor durează până la opt ani) de către cea mai bună doctoră, care mi-a salvat viața. Astăzi durerile mele au dispărut aproape complet, iar oasele mele își recapătă încet-încet rezistența.

Aș dori să vă povestesc în curând mai în detaliu despre simptomele mele, care au fost confundate cu alte boli și, prin urmare, a fost atât de complicat să se găsească cauza principală de acum doi ani, când a început acest coșmar”, a explicat Miroslava Montemayor, relatează .

În aceeași notă, prezentatoarea a ținut să le mulțumească medicilor care au avut grijă de ea. Se simte ”ca nouă”, frumoasa știristă putându-se concentra în momentul de față pe carieră. Moderatoarea de la TNT Sports este foarte încântată că a putut lua parte la emisiunile dedicate semifinalei UEFA Champions League dintre PSG și Bayern München.