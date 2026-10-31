S-a costumat pentru Halloween și i-a cucerit pe toți. Paige Spiranac, din nou în vizorul admiratorilor

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Halloween-ul este momentul ideal pentru a te costuma și pentru a încerca machiaje înfricoșătoare sau ieșite din comun. La acest aspect s-a gândit și Paige Spiranac, care i-a cucerit pe admiratorii de pe rețelele de socializare.

Paige Spiranac și ținutele probate pentru Halloween

Paige Spiranac (33 ani) a renunțat la cariera de jucătoare profesionistă de golf din cauza anxietății severe de pe teren. A recunoscut la un moment dat că nu mai putea face față presiunii psihice, lăsând în urmă competițiile de nivel înalt. În continuare practică acest sport, dar îl folosește ca o formă de terapie și relaxare.

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Frumoasa blondină s-a orientat spre o carieră de succes ca influencer și model. De asemenea, în calitate de creator de conținut legat de golf a adunat milioane de fani pe rețelele sociale. E una dintre cele mai urmărite vedete pentru că de fiecare dată . A încins atmosfera și cu ocazia unei sărbători importante din America.

Un clip în care probează mai multe ținute de Halloween i-a adus numeroase reacții și aprecieri. pe fosta sportivă, care a transmis că adoră să se costumeze în ultima zi din octombrie. Iubește atmosfera din această perioadă pentru că este asociată cu sculptarea dolvecilor și colindatul.

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Mersul din ușă în ușă pentru a speria oamenii și pentru a primi dulciuri este pe placul celor mici, dar și al adulților. Paige Spiranac este dovada că cei mari se pot distra extraordinar de bine. Și unde mai pui că un clip de doar 20 de secunde, în care schimbă mai multe costumații a reușit să-i aducă peste 84.000 de like-uri. Prima oară vedeta s-a îmbrăcat într-o ținută care face trimitere la personajul Velma din desenul animat Scooby Doo. Ulterior, americanca a îmbrăcat o jachetă cu Fulger McQueen. Al treilea costum a fost unul de „cowgirl”. Apoi, fosta sportivă a devenit Catwoman, iar la final blondina s-a transformat în prințesa Leia din Războiul Stelelor.

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Comentariile primite de Paige Spiranac

„Iubesc Halloween-ul. Care e favoritul tău?”, a scris Paige Spiranac, pe contul personal de Instagram. Admiratorii din lumea întreagă nu s-au putut abține și i-au răspuns în număr foarte mare. „Cred că pisica neagră este preferata mea”, „Îmi place Velma și cea egipteană (dulce și senzuală)” sau „Atât de incredibil de frumos”, sunt o mică parte dintre comentariile pe care internauții le-au lăsat pe social media. Altcineva a menționat că blondina este „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. În plus, o altă persoană a dorit să adauge că modelul arată „absolut fantastic”. Pe această pagină fosta jucătoare profesionistă de golf are 4 milioane de fani.

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Celebra vedetă nu este doar una dintre cele mai apreciate influencerițe, dar și o fostă sportivă care a câștigat premii importante. A adunat din pasiunea sa peste 3 milioane de dolari. Averea blondinei nu se rezumă doar la banii pe care i-a strâns din golf, ci și din contractele de imagine pe care le-a semnat în ultima vreme.

În prezent, se numără printre cele mai urmărite persoane din lumea sportului. În total are mai bine de 7 milioane de urmăritori pe platformele pe care activează. Are conturi deschise pe Instagram, TkTok și X . La un moment dat, Paige Spiranac a dezvăluit că o singură fotografie i-a adus un venit de 100.000 de dolari.