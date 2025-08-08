„S-a curățat într-o lună și jumătate!” Dezvăluiri cutremurătoare despre Robert Vișan, colaboratul lui Giovanni Becali. Familia e în stare de șoc

Moartea agentului FIFA Robert Vișan a zguduit lumea fotbalului românesc. Familia îndurerată este șocată după ce vineri, 8 august, din cauza unei boli incurabile.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri despre moartea Robert Vișan, colaboratul lui Giovanni Becali. Familia e în stare de șoc

Robert Vișan, omul care era acționar la firma de impresariat Becali Sport, a murit pe data de 8 august 2025. Agentul FIFA s-a confruntat cu o formă agresivă de cancer, iar medicii nu au reușit să facă nimic pentru a îl salva.

Ioan Becali a vorbit despre starea de sănătate a colaboratorului său. „Sănătoși sa fim, dar uite ca unul dintre colaboratorii mei nu este bine deloc”, a transmis Giovanni Becali, cu puțin înainte ca vestea morții lui Robert Vișan să devină publică.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, moartea lui Robert Vișan a venit ca un fulger pentru familie. Toată lumea este în stare de șoc, deoarece fostul impresar s-a stins din viață într-o lună și jumătate. Doar atât a trecut de când medicii au descoperit că suferă de cancer la colon.

A cheltuit zeci de mii de euro pentru tratament

Vișan tocmai se întorsese în țară de la Campionatul European de tineret din Slovacia, unde a fost să vadă echipa națională a României, dar și mai mulți jucători. Acuzând că are dureri mari, colaboratorul lui Giovanni Becali a mers la un consult, iar doctorii i-au descoperit o formă foarte agresivă de cancer la colon.

ADVERTISEMENT

„S-a curățat într-o lună și jumătate”, spun apropiații fostului agent FIFA. Din informațiile obținute de site-ul nostru, el a încercat să își salveze viața, dar fără sorți de izbândă. A urmat un tratament, a făcut chimioterapie, cheltuind zeci de mii de euro într-o lună și jumătate.

ADVERTISEMENT

Totul a fost însă în zadar. Din păcate, Robert Vișan lasă în urmă o familie foarte frumoasă, printre care și o fetiță în vârstă de numai 3 ani.

ADVERTISEMENT