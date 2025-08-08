Sport

„S-a curățat într-o lună și jumătate!” Dezvăluiri cutremurătoare despre Robert Vișan, colaboratul lui Giovanni Becali. Familia e în stare de șoc

Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea subită a lui Robert Vișan, unul dintre colaboratorii lui Giovanni Becali. Apropiaților nu le vine să creadă
Cristian Măciucă
08.08.2025 | 20:00
Sa curatat intro luna si jumatate Dezvaluiri cutremuratoare despre Robert Visan colaboratul lui Giovanni Becali Familia e in stare de soc
SPECIAL FANATIK
„S-a curățat într-o lună și jumătate!” Dezvăluiri cutremurătoare despre Robert Vișan, colaboratul lui Giovanni Becali. Familia e în stare de șoc. FOTO: Fanatik

Moartea agentului FIFA Robert Vișan a zguduit lumea fotbalului românesc. Familia îndurerată este șocată după ce colaboratorul lui Giovanni Becali s-a stins din viață, vineri, 8 august, din cauza unei boli incurabile.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri despre moartea Robert Vișan, colaboratul lui Giovanni Becali. Familia e în stare de șoc

Robert Vișan, omul care era acționar la firma de impresariat Becali Sport, a murit pe data de 8 august 2025. Agentul FIFA s-a confruntat cu o formă agresivă de cancer, iar medicii nu au reușit să facă nimic pentru a îl salva.

În cea mai recentă ediție a podcastului „DON Giovanni”, Ioan Becali a vorbit despre starea de sănătate a colaboratorului său. „Sănătoși sa fim, dar uite ca unul dintre colaboratorii mei nu este bine deloc”, a transmis Giovanni Becali, cu puțin înainte ca vestea morții lui Robert Vișan să devină publică.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, moartea lui Robert Vișan a venit ca un fulger pentru familie. Toată lumea este în stare de șoc, deoarece fostul impresar s-a stins din viață într-o lună și jumătate. Doar atât a trecut de când medicii au descoperit că suferă de cancer la colon.

A cheltuit zeci de mii de euro pentru tratament

Vișan tocmai se întorsese în țară de la Campionatul European de tineret din Slovacia, unde a fost să vadă echipa națională a României, dar și mai mulți jucători. Acuzând că are dureri mari, colaboratorul lui Giovanni Becali a mers la un consult, iar doctorii i-au descoperit o formă foarte agresivă de cancer la colon.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

„S-a curățat într-o lună și jumătate”, spun apropiații fostului agent FIFA. Din informațiile obținute de site-ul nostru, el a încercat să își salveze viața, dar fără sorți de izbândă. A urmat un tratament, a făcut chimioterapie, cheltuind zeci de mii de euro într-o lună și jumătate.

ADVERTISEMENT
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digisport.ro
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”

Totul a fost însă în zadar. Din păcate, Robert Vișan lasă în urmă o familie foarte frumoasă, printre care și o fetiță în vârstă de numai 3 ani.

ADVERTISEMENT
  • 48 de ani avea agentul FIFA Robert Vișan în momentul în care s-a stins din viață
Câți bani încasează Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, dacă...
Fanatik
Câți bani încasează Universitatea Craiova pentru calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, dacă trece de Spartak Trnava
„Vând meciul la unguri!”. Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la...
Fanatik
„Vând meciul la unguri!”. Emeric Ienei și Ladislau Boloni, bănuiți de trădare la meciul istoric Steaua – Honved din Cupa Campionilor
Infirmeria plină la Rapid! Care sunt jucătorii care revin cu FCSB: “Cu puţin...
Fanatik
Infirmeria plină la Rapid! Care sunt jucătorii care revin cu FCSB: “Cu puţin efort, vor putea evolua în derby!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!