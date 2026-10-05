S-a cutremurat Arena Națională la „Deșteaptă-te, române!”. 50.000 de fani au făcut show la intonarea imnului

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În sfârșit, după trei meciuri în Nations League, două în deplasare și unul pe teren propriu cu porțile închise, fanii au putut veni din nou în număr mare pentru a-i vedea pe „tricolori”. De asemenea, este prima dată când Gică Hagi stă pe banca naționalei în noul mandat și are 50.000 de suporteri în spate. Românii au făcut o atmosferă spectaculoasă în timpul intonării imnului.

Atmosferă de poveste în timpul intonării imnului înainte de România – Suedia

De pe teren, „Deșteaptă-te, române!” a fost intonat de tenorul Teodor Ilincăi, însă din tribune a fost cântat de 50.000 de români. Versurile au fost afișate și pe cubul central, însă au putut fi citite cu greu Chiar dacă atmosfera în rândul jucătorilor nu este una foarte bună, fanii au încercat să le dea un impuls pozitiv înainte de duelul cu naționala lui Graham Potter.

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Gică Hagi a fost și el zărit intonând imnul la marginea terenului, la fel și Răzvan Burleanu, președintele FRF, de la tribuna oficială. Din teren, Andrei Coubiș a fost unicul fotbalist care nu a cântat imnul, după ce a recunoscut în trecut că nu îi cunoaște versurile. Și alte personalități au fost zărite în tribune de fotoreporterul FANATIK, printre care și Gheorghe Ștefan „Pinalti”, fostul patron de la Ceahlăul Piatra Neamț, care a stat cu mâinile în buzunare în timpul intonării imnului.

Îndemn public al naționalei României înainte de meciul cu Suedia

Pe Facebook, cu 24 de ore înaintea partidei, naționala de fotbal a României pentru că fotbaliștii lui Gică Hagi au nevoie de susținere din partea „Zidului Galben”: „Mâine seară, după aproape un an, tricolorii revin pe Arena Națională, în fața suporterilor! Știm că nu sunt momente ușoare. Dar adevărata susținere nu se vede la victorii. Iubirea oferită în cele mai grele clipe este cea care impulsionează, motivează și ridică.

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Înainte de meciul cu Suedia, imnul național al României va fi cântat de o arenă întreagă! Tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi, iar versurile vor fi afișate pe cubul central și pe sistemul LED. E nevoie să răsune stadionul și să arătăm de la început ce înseamnă 50.000 de români care vom spune: Suntem aici și #LuptamImpreună! Pentru România!”, se arată în postarea echipei naționale de fotbal a României de pe Facebook.