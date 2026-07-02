S-a dat Balonul de Aur după primele meciuri eliminatorii de la Mondiale?! Reacția unei legende: ”Dați-i trofeul și să mergem mai departe!”

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Fără doar și poate că ierarhia finală pentru Balonul de Aur va fi influențată decisiv de modul în care jucătorii vor reuși să iasă în lumina reflectoarelor la Cupa Mondială. Cine va ajunge mai sus va avea șanse mai mari să pună mâna pe mult râvnitul trofeu.

Favorit la Balonul de Aur după evoluțiile de la Mondial

Rând pe rând la Cupa Mondială 2026 au strălucit Leo Messi, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vinicius, Erling Haaland, iar Lamine Yamal este așteptat și el să ”explodeze”. Însă, unul care a ieșit în față pe tot parcursul sezonului, și la echipa de club, a fost Harry Kane.

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Atacantul englez al lui Bayern Munchen a fost cu adevărat senzațional tot anul, iar la turneul final a reușit să califice de unul singur naționala Albionului în optimile de finală, cu . Tocmai de aceea, legendarul Gary Lineker a decretat că nu mai există nicio discuție privind Balonul de Aur, acesta fiind logic să ajungă la căpitanul Angliei.

”72 de goluri! Suntem martori la unul dintre cele mai bune sezoane, din punct de vedere individual, făcute de un jucător în ultimii mulți ani. Chiar și așa, sunt oameni care refuză să-i acorde lui Harry Kane respectul pe care îl merită. Spune-mi un jucător care a făcut mai mult decât Harry Kane. Aștept!

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Dacă Balonul de Aur este pentru cel mai bun jucător al planetei, Kane îl are deja. Oricine pune alt jucător înaintea lui Kane trebuie să explice de ce. Nu e nicio discuție. Doar dați-i trofeul și să mergem mai departe”, a declarat Lineker, conform .

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Laude din partea coechipierilor

Prestațiile fantastice ale lui Harry Kane la actuala ediție a Cupei Mondiale și golurile marcate care au ajutat Anglia să ajungă în optimile de finală au fost remarcate și de coechipierii săi, care nu s-au sfiit să-l laude.

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”Doar Messi, cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor, a reușit un sezon mai bun decât îl are Kane pe cel actual”, a spus Anthony Gordon, jucător transferat recent de Barcelona de la Newcastle.

”Pentru că jucăm atât de aproape, am o relație foarte bună cu Harry. E o onoare să joc alături de el. Din punctul meu de vedere, e cel mai mare jucător al Angliei al tuturor timpurilor. E foarte ușor de jucat cu el”, a afirmat Jude Bellingham.

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Kane l-a depășit pe marele Pele

Cu cele două goluri marcate în partida cu RD Congo din 16-imile de finală, Harry Kane a ajuns la 13 reușite la turneele finale de Mondial și . Acum, atacantul englez este pe poziția a șasea, la egalitate cu fostul mare jucător francez Just Fontaine.

Lider în această ierarhie este Lionel Messi, cu 19 goluri, urmat de Kylian Mbappe, cu 18 goluri. În spatele celor doi se află trei fotbaliști retrași din activitate și pe care Kane ar putea să-i depășească în curând: Miroslav Klose – 16 goluri, Ronaldo – 15 goluri și Gerd Muller – 14 goluri.