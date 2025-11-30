Sport

S-a dat cel mai râvnit trofeu din America de Sud. Antrenorul câștigătoarei e un adevărat magician

Luis Felipe, fost jucător la Atletico Madrid, a adus brazilienilor de la Flamengo, cel mai important trofeu decernat în fotbalul sud-american și are un număr record de trofee câștigat în 2025
Catalin Oprea
30.11.2025 | 07:00
Flamengo este câștigătoarea Copei Libertadores FOTO X
Flamengo a câștigat Copa Libertadores 2025, echivalentul Ligii Campionilor, datorită unui gol marcat de Danilo da Silva, fost la Real Madrid, într-o finală în care a întâlnit Palmeiras. Cele mai bune două echipe din Brazilia au jucat pe Estadio Monumental din Lima (Peru), în fața a 80.000 de oameni, la mijloc fiind un premiu financiar de 24 de milioane de dolari.

Danilo, fost la Real Madrid, duce trofeul la Rio de Janeiro

Meciul a fost extrem de încins. Doar în prima repriză, Flamengo a comis nouă faulturi și a primit trei galbeni; în timp ce Palmeiras a făcut șase faulturi, iar Raphael Veiga a fost avertizat. Partida s-a terminat cu șapte cartonașe galbene și 33 de faulturi.

În repriza a doua, echipa lui Filipe Luis a tranșat disputa în minutul 67. Uruguayanul De Arrascaeta a executat un corner excelent la marginea careului mic, iar Danilo, fost la Real Madrid, a trimis cu capul în plasă și a dezlănțuit nebunia în tribune.

După gol, Flamengo a închis toate culoarele, iar Luis Felipe și-a justificat porecla de Cholo al Braziliei, având un stil asemănător cu Diego Simeone, cel care l-a antrenat opt ani la Atletico Madrid. Antrenorul de 40 de ani este deja un miracol pentru brazilieni.

Luis Felipe e antrenorul momentului în Brazilia

După 15 ani petrecuți în Europa, la Ajax, Real Madrid B, Deportivo La Coruna, Atletico Madrid și Chelsea, el s-a întprs în 2019 în țara natală și a semnat cu Flamengo. A mai jucat patru ani acolo, câștigând zece trofee, dintre care două Copa Libertadores.

În 2024, el a devenit antrenorul echipei, după ce a trecut pe la U17 și U20. Și în doar un an a câștigat Campionatul de Stat Carioca, Cupa Braziliei, Supercupa și acum Copa Libertadores. El este la final de contract cu Flamengo și are deja propuneri din Europa.

Flamengo poate câștiga și titlul național săptămâna viitoare

Grație acestui succes, Flamengo a ridicat al patrulea trofeu, echivalent cu Liga Campionilor, după cele din 2022, 2019 și 1981. Fosta echipă a lui Zico își poate întregi anul perfect săptămâna viitoare. Flamengo e lider în campionatul Braziliei, cu cinci puncte avans față de aceeași Palmeiras, când mai sunt doar două etape de jucat.

Apoi, pe 10 decembrie, Flamengo va juca la Cupa Intercontinentală, cu mexicanii de la Cruz Azul. Dacă trece de aceștia, echipa lui Luis Felipe va întâlni formația egipteană Pyramids și în cazul unui nou succes va evolua în finala competiției, la Doha, contra lui PSG, deținătoarea Ligii Campionilor.  

Top câștigătoare Copei Libertadores

Independiente Buenos Aires – 7

Boca Juniors – 6

Penarol Montevideo – 5

River Plate, Flamengo și Estudiantes La Plata – 4

