S-a dat drept polițist și a tâlhărit un bărbat în plină stradă. Cu ce sumă de bani a reușit să fugă un tânăr de 24 de ani din București

Un tânăr de 24 de ani a jefuit un bărbat pe o stradă din Capitală după ce l-a oprit și s-a dat drept polițist. I-a băgat mâna în buzunar și i-a luat banii, însă a fost prins la scurt timp.

S-a dat drept polițist și a jefuit un bărbat

Incidentul a avut loc în Sectorul 4 al Capitalei, în seara zilei de marți, 12 august. Un bărbat se îndrepta spre o stație de transport în comun, moment în care a fost oprit de un tânăr de 24 de ani, care se dădea drept polițist. Acesta l-a percheziționat în dreptul unei agenții de pariuri sportive și .

Astfel, hoțul a reușit să sustragă suma de 500 de lei și s-a făcut nevăzut. Păgubitul nu a stat pe gânduri și a sunat la 112. Astfel, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au prezentat la fața locului.

„Acesta, prin folosirea fără drept a unei calităţi oficiale, i-ar fi efectuat un control corporal, context în care i-ar fi luat din buzunarul pantalonilor 500 de lei, iar pentru a păstra suma, ar fi încercat să folosească forţa fizică asupra victimei”, au transmis reprezentanții Direcției Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Polițiștii l-au prins pe făptaș

Oamenii legii au reușit la scurt timp să-l identifice și să-l prindă pe hoț. În urma unei control corporal s-a găsit și suma de bani pe care a sustras-o din buzunarul bărbatului.

Tânărul a fost dus la secție pentru audieri și reținut pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 14 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată.

O tânără și-a bătut şi tâlhărit mama și fratele

Incidentul a avut loc în Turda, județul Cluj. Acolo, și a furat 300 de lei și un telefon mobil. Scenele s-au petrecut în fața unui magazin din localitate, în mai 2025.

La scurt timp, însă, tânăra a fost prinsă. La acea vreme, pentru faptele sale, agresoarea a ajuns în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda, care a decis să o aresteze preventiv pentru 30 de zile.