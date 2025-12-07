Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

S-a dat Ngezana lovit la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0? ”Poate unii jucători sunt de partea lui Crețu”. Exclusiv

Fundașul Siyabonga Ngezana a fost schimbat la pauza meciului FCSB - Dinamo 0-0. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu sud-africanul și cum trebuia să reacționeze staff-ul tehnic.
Traian Terzian
07.12.2025 | 13:03
Sa dat Ngezana lovit la pauza derbyului FCSB Dinamo 00 Poate unii jucatori sunt de partea lui Cretu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce s-a întâmplat cu Siyabonga Ngezana de a fost schimbat la pauza derby-ului FCSB - Dinamo 0-0. Sursă fot: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Invitat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a încercat să descifreze schimbarea lui Siyabonga Ngezana de la pauza partidei FCSB – Dinamo 0-0 și crede că se întâmplă ceva cu apărătorul central.

Ce s-a întâmplat cu Ngezana de a fost schimbat la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0

Moderatorul Horia Ivanovici a fost extrem de intrigat de faptul că fundașul campioanei României a cerut schimbare după o primă repriză în care nu a acuzat niciun fel de probleme medicale.

ADVERTISEMENT

”Totuși, ce se poate întâmpla cu un jucător care n-a acuzat nicio durere să iasă brusc la pauză? Cred că Ngezana undeva în subconștientul lui a zis: ‘Stop’. Mi se pare incredibil cum nu acuzi nicio durere și la pauză spui: ‘Eu nu mai pot să joc’. Asta spune multe despre psihicul jucătorilor”, a precizat Horia Ivanovici.

”Cum fractură de stres? Fractură de stres este un diagnostic care l-au avut mulți jucători, de exemplu Chivu care a fost operat. Am crezut că ai informații că are fractură de stres, că la așa ceva poți să stai 3 luni. Acum am înțeles ce vrei să zici.

ADVERTISEMENT
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Digi24.ro
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare

Am văzut și o declarație a lui Gigi Becali în care el (n.r. – jucătorul) a zis că nu mai poate. Nu am fost foarte atent, dar parcă a fost ceva de genul că ar fi refuzat să mai intre”, a declarat Marius Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”:...
Digisport.ro
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”

E afectat Ngezana de scandalul cu Vali Crețu?

Fostul antrenor al Rapidului consideră că o astfel de atitudine a unui jucător arată și o problemă de gestionare a situației din partea staff-ului tehnic și este de părere că ar putea exista niște refulări din partea lui Ngezana după incidentul cu Valentin Crețu de la finalul întâlnirii pierdute cu Steaua Roșie Belgrad.

”Poate intervine și instinctul de conservare, se gândește că vrea să fie la echipa națională. A fost și acel conflict în care nu s-a luat vreo măsură și unii jucători au fost de partea lui Crețu și atunci poate a pus la suflet și uitați unde se ajunge dacă nu știi să gestionezi foarte bine.

ADVERTISEMENT

Și aici iarăși e relația antrenor – jucător. Mie dacă un jucător îmi spunea la pauză că nu mai poate să intre făceam orice ca să-l bag în teren, indiferent că-l mângâiam. Nu știu ce făceam, dar intervine și șmecheria antrenorului.

Nu există să nu mai poți să joci când nu ai nimic, că ești obosit sau că mental psihic. Lasă că mental psihic o mai duci 45 de minute că eu am încredere în tine și ești cel mai bun. Așa se face”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Ngezana după derby-ul cu Dinamo

Întrebat dacă există vreo problemă medicală pentru care Siyabonga Ngezana a fost schimbat la pauza duelului cu Dinamo de pe Arena Națională, patronul Gigi Becali a avut un discurs virulent la adresa sud-africanului.

”Ngezana a zis că nu mai poate. Ce-i pasă lui? El merge la echipa națională. S-a umplut de bani. Jucătorii mei s-au umplut de bani. E adevărat, e munca lor, ne-au ajutat. Dacă nu știu… de unde să știu? Nu știu care e treaba”, a afirmat Becali.

Ce se întâmplă, de fapt, cu Ngezana la FCSB

Atac nuclear la Charalambous și Pintilii: „Ei, săracii, nu au ce să facă....
Fanatik
Atac nuclear la Charalambous și Pintilii: „Ei, săracii, nu au ce să facă. FCSB joacă după ureche, n-au nicio idee de joc”. Exclusiv
Louis Munteanu, executat în direct: „De ce-ți acuzi colegii? CFR te-a dus în...
Fanatik
Louis Munteanu, executat în direct: „De ce-ți acuzi colegii? CFR te-a dus în spate, nu tu pe ei! Ți-au dat mingea să dai gol din penalty”
Gigi Becali va lua foc: motivele pentru criza FCSB. „Fiecare face ce vrea...
Fanatik
Gigi Becali va lua foc: motivele pentru criza FCSB. „Fiecare face ce vrea acolo, Riscă să nu prindă Europa!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dinamo a primit o ofertă de 3.000.000 de euro pentru Cîrjan: 'Campionat puternic...
iamsport.ro
Dinamo a primit o ofertă de 3.000.000 de euro pentru Cîrjan: 'Campionat puternic din Europa'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!