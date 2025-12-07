S-a dat Ngezana lovit la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0? ”Poate unii jucători sunt de partea lui Crețu”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Invitat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a încercat să descifreze schimbarea lui Siyabonga Ngezana de la pauza partidei FCSB – Dinamo 0-0 și crede că se întâmplă ceva cu apărătorul central.

Ce s-a întâmplat cu Ngezana de a fost schimbat la pauza derby-ului FCSB – Dinamo 0-0

Moderatorul Horia Ivanovici a fost extrem de intrigat de faptul că fundașul campioanei României a cerut schimbare după o primă repriză în care nu a acuzat niciun fel de probleme medicale.

”Totuși, ce se poate întâmpla cu un jucător care n-a acuzat nicio durere să iasă brusc la pauză? Cred că Ngezana undeva în subconștientul lui a zis: ‘Stop’. Mi se pare incredibil cum nu acuzi nicio durere și la pauză spui: ‘Eu nu mai pot să joc’. Asta spune multe despre psihicul jucătorilor”, a precizat Horia Ivanovici.

”Cum fractură de stres? Fractură de stres este un diagnostic care l-au avut mulți jucători, de exemplu Chivu care a fost operat. Am crezut că ai informații că are fractură de stres, că la așa ceva poți să stai 3 luni. Acum am înțeles ce vrei să zici.

Am văzut și o declarație a lui Gigi Becali în care el (n.r. – jucătorul) a zis că nu mai poate. Nu am fost foarte atent, dar parcă a fost ceva de genul că ar fi refuzat să mai intre”, a declarat Marius Șumudică, la .

E afectat Ngezana de scandalul cu Vali Crețu?

Fostul antrenor al Rapidului consideră că o astfel de atitudine a unui jucător arată și o problemă de gestionare a situației din partea staff-ului tehnic și este de părere că ar putea exista niște refulări din partea lui Ngezana după de la finalul întâlnirii pierdute cu Steaua Roșie Belgrad.

”Poate intervine și instinctul de conservare, se gândește că vrea să fie la echipa națională. A fost și acel conflict în care nu s-a luat vreo măsură și unii jucători au fost de partea lui Crețu și atunci poate a pus la suflet și uitați unde se ajunge dacă nu știi să gestionezi foarte bine.

Și aici iarăși e relația antrenor – jucător. Mie dacă un jucător îmi spunea la pauză că nu mai poate să intre făceam orice ca să-l bag în teren, indiferent că-l mângâiam. Nu știu ce făceam, dar intervine și șmecheria antrenorului.

Nu există să nu mai poți să joci când nu ai nimic, că ești obosit sau că mental psihic. Lasă că mental psihic o mai duci 45 de minute că eu am încredere în tine și ești cel mai bun. Așa se face”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Ngezana după derby-ul cu Dinamo

Întrebat dacă există vreo problemă medicală pentru care Siyabonga Ngezana a fost schimbat la pauza duelului cu Dinamo de pe Arena Națională, patronul la adresa sud-africanului.

”Ngezana a zis că nu mai poate. Ce-i pasă lui? El merge la echipa națională. S-a umplut de bani. Jucătorii mei s-au umplut de bani. E adevărat, e munca lor, ne-au ajutat. Dacă nu știu… de unde să știu? Nu știu care e treaba”, a afirmat Becali.