S-a dat primul milion de dolari la US Open! Cine și-a adjudecat trofeul și premiul oferit de americani

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Pentru al doilea an consecutiv, cu scopul de a reînvia interesul pentru proba de dublu mixt, organizatorii de la US Open au invitat în principal vedete din proba de simplu, mai degrabă decât specialişti în dublu mixt.

Karolina Muchova și Jakub Mensik au câștigat trofeul la dublu mixt

Trofeul nu a fost câștigat însă de niște vedete, ci de una dintre ineditele perechile cu cea mai mică strălucire. Perechea formată din Karolina Muchova și Jakub Mensik și-a adjudecat trofeul, învingând în finală pe favoriții nr 4, Belinda Bencic și Flavio Cobolli. Meciul a fost tranșat în trei seturi, scor 6-3, 1-6, 10-6, după o oră și 12 minute de joc. Pentru succesul lor, Muchova și Mensik au câștiagt un milion de dolari.

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Mirra Andreeva / Andrey Rublev și Elina Svitolina / Gael Monfils sunt perechile învinse în semifinale, în vreme ce Serena Williams – Carlos Alcaraz a ieșit din competiție în sferturi.

Surorile Williams vor juca la dublu feminin

Serena își va încerca norocul și la dublu feminin. Ea și sora ei, Venus Williams, au primit un wildcard pentru proba de dublu feminin a turneului US Open. Surorile au jucat împreună la proba de dublu a US Open de nouă ori, cel mai recent în 2022.

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, s-a întors pe teren pentru prima dată după aproape patru ani, la turneul Queen’s Club Championships de la Londra, în luna iunie.

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Jucătoarea în vârstă de 44 de ani a dat semne că şi-a recăpătat forma de odinioară în cele două meciuri de dublu mixt de marţi, servind un as la 120 mph (193,1 km/h) care a stârnit exclamaţii din partea publicului de la Arthur Ashe Stadium.

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Serena și Venus au format cea mai puternică pereche din lume

Venus, în vârstă de 46 de ani, a ajuns anul trecut în sferturile de finală la dublu feminin alături de partenera sa canadiană, Leylah Fernandez. Surorile Williams au jucat împreună luna aceasta la Cincinnati, unde au pierdut în meciul de debut. Cândva, ele s-au numărat printre cele mai redutabile perechi de dublu din circuit, câştigând titlul la US Open în 2009 şi 2019.

Primul tur al probei de dublu feminin începe la Flushing Meadows la 3 septembrie.

Șansă mare pentru Stan Wawrinka

Un alt nume mare va fi la New York, pentru ultima dată. La 41 de ani, Stan Wawrinka se va retrage la finalul sezonului şi nu se afla pe lista jucătorilor de la US Open, neprimind wild-card pentru turneul de Mare Şlem.

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Însă elveţianul a beneficiat de accidentarea americanului Patrick Kypson, cel care primise ultimul wild-card şi organizatorii au decis să îi ofere acest wild-card disponibil jucătorului elvețian. „Sunt foarte fericit să accept această invitaţie pentru US Open 2026 şi abia aştept să joc din nou în faţa fanilor din New York„, a declarat Wawrinka imediat după ce a aflat vestea.

Cu o zi înainte, când nu ştia că va juca la New York, el postase pe conturile de socializare un mesaj emoţionant, ca un adio luat de la turneul în care triumfase în 2016. „Aici am trăit unele dintre cele mai puternice emoţii ale carierei mele. Bătăliile, nopţile târzii, atmosfera incredibilă, dragostea publicului… amintiri care vor rămâne pentru totdeauna întipărite în mintea mea„, scrisese „Stan the Man”.