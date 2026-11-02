S-a dat startul celui mai neobișnuit eveniment din lumea sportului. Spectatorii au făcut furori în costume și rochii decoltate

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Melbourne Cup Carnival 2026 are loc în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie 2026 pe hipodromul Flemington din Australia. Startul celui mai neobișnuit eveniment din lumea sportului i-a surprins pe oameni în ținute speciale.

Cel mai nebunesc eveniment din lume, desfășurat zilele acestea

Australia este în centrul atenției în fiecare an la final de octombrie și început de noiembrie. Cup Carnival este cel mai îndrăgit și emblematic eveniment de talie mondială, desfășurându-se pe parcursul a 4 zile, care de obicei nu sunt consecutive. Deschiderea oficială a avut loc sâmbătă, 31 octombrie.

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Momentul denumit Howden Victoria Derby Day i-a surprins pe spectatori în ținute elegante și rafinate. Toată lumea a purtat haine în alb și negru, singurele nuanțe acceptate. Aceștia și-au dat întâlnire pe uimitorul hipodrom Flemington. Locuitorii din Melbourne și vizitatorii veniți din toate colțurile lumii au încins atmosfera.

Farmecul, rafinamentul și istoria sunt elementele cheie care i-au atras pe oameni aici. În fiecare an evenimentul este unul de neratat datorită spectacolului, fiind o ocazie numai bună ca spectatorii să-și etaleze cele mai bune ținute din garderobă. Competiția este una plină de eleganță, mai ales în cadrul Howden Victoria Derby Day.

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Prin urmare, o persoană va primi premiul pentru creație vestimentară Emerging Designer Award, prezentat de Vogue Australia. „Howden Victoria Derby Day reprezintă întotdeauna un început special pentru Melbourne Cup Carnival și a fost fantastic să vedem cum Flemington a prins viață prin curse spectaculoase, modă și divertisment”, a declarat CEO al , Kylie Rogers. Evenimentul are loc pe istoricul Hipodrom Flemington, care se găsește pe marginea râului Maribynong. Acesta a fost casa curselor de cai victoriene încă din 1848 și are o capacitate de aproximativ 120.000 de persoane. Anul acesta sunt așteptați 90.000 de participanți în fiecare zi a Carnavalului.

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Programul carnavalului în următoarele zile

În continuare, programul spectaculos cuprinde curse de cai, modă, gastronomie și divertisment din plin. Marți, 3 noiembrie 2026, se desfășoară cursa principală Lexus Melbourne Cup Day. Aceasta mai este cunoscută drept „cursa care oprește o națiune” pentru că în această zi este sărbătoare legală de la statul australian. Ulterior, în cursul zilei de joi, 5 noiembrie 2026 are loc Crown Oaks Day. Pentru sâmbătă, 7 noiembrie 2026 este programată ultima zi a carnavalului. Acest poartă numele TAB Champions Stakes Day. În altă ordine de idei, fiecare zi a carnavalului are propriul „cod vestimentar”, în timp ce Ziua Cupei Melbourne este renumită pentru stilul său elegant.

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Spre exemplu, Ziua Oaks, cunoscută și sub numele de Ziua Doamnelor, este locul în care pariorii se orientează către pasteluri și flori. În cele din urmă, Ziua Mizelor, este mai relaxată și potrivită inclusiv pentru famiile cu copii. În altă ordine de idei, Melbourne Cup Carnival 2026 este un prilej numai bun pentru donații.

„Campania caritabilă Pin & Win, organizată de Victoria Racing Club, a strâns peste 9 milioane de dolari de la lansarea sa în 1995. În acest an, fondurile obținute din vânzarea insignelor pe hipodrom vor sprijini fundația parteneră Ronald McDonald House Victoria & Tasmania, oferind cazare, suport logistic și burse educaționale familiilor cu copii grav bolnavi sau spitalizați”, au anunțat organizatorii.