S-a decis arbitrul pentru U Cluj – CFR Cluj! Vestea care aprinde derby-ul orașului

Cristian Măciucă
15.03.2026 | 20:18
Derby-ul Clujului trage cortina peste prima etapă din play-off, iar CCA a decis ce arbitru va conduce meciul U Cluj – CFR Cluj. Marian Barbu este alesul lui Kyros Vassaras pentru unul dintre cele mai tensionate dueluri din fotbalul românesc. Ultima confruntare directă s-a încheiat cu scandal între rivale.

Marian Barbu, delegat la un nou derby

Comisia Centrală a Arbitrilor a hotărât ce arbitru va arbitra ultimul meci din prima etapă a play-off-ului. Derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj e programt luni, 16 martie, ora 20:30, și va fi condus la centru de Marian Barbu (37 de ani). „Centralul” din Făgăraș va fi ajutat de la cele două linii de arbitrii asistenți Adrian Vornicu (Iași) și Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe). Rolul celui de-al patrulea oficial i-a fost distribuit lui Robert Moldoveanu, în timp ce în camera VAR se vor afla Florin Andrei și Valentin Porumbel.

Meciul este de o importanță maximă pentru ambele formații, având în vedere situația din clasament. Cine câștigă se poate apropia la numai un punct de liderul Rapid. Tocmai de aceea Kyros Vassaras a delegat un arbitru cu ecuson FIFA. Marian Barbu este considerat al doilea cel mai bun arbitru român, după Istvan Kovacs.

Scandal la ultimul derby dintre cele două rivale

Se anunță un meci complicat pentru Marian Barbu, având în vedere istoria recentă a derby-ului de la poalele Feleacului. CFR Cluj și U Cluj s-au întâlnit și în etapa a 26-a din sezonul regulat. Partida disputată pe 7 februarie, în Gruia, a fost câștigată cu 3-2 de echipa lui Daniel Pancu. Derby-ul s-a lăsat atunci cu incidente, în prim plan fiind Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

La finalul meciului, pe care l-a arbitrat Rareș Vidican, antrenorul italian a sărit să îl bată pe fotbalistul vicecampioanei. Furia lui Bergodi a fost declanșată de injuriile pe care Cordea le-a adresat băncii tehnice de la U Cluj. Din cauza acestui conflict, Comisia de Disciplină l-a suspendat o lună pe Cristiano Bergodi.

În schimb, Andrei Cordea a primit trei etape de suspendare. Pentru Bergodi, derby-ul U Cluj – CFR Cluj, din prima etapă a play-off-ului, va consemna revenirea pe banca tehnică, după ispășirea suspendării.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
