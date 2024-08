S-a decis cineva va fi noul lider al galeriei Rapidului: „Am fost alături de echipă în cele mai grele momente”. Exclusiv

, a intervenit la FANATIK în urma acuzațiilor grave aduse la adresa lui Neil Lennon. „Bocciu” a dezvăluit și cine va conduce Peluza Nord.

Liviu Ungurean s-a răzgândit! Ce decizia a luat liderul galeriei Rapidului: „Băieții au spus că vor să mă aștepte”

Galeria Rapidului nu a numit încă un lider nou după ce arestarea lui „Bocciu”, iar FANATIK a aflat că Liviu Ungurean a fost rugat de suporteri să rămână în continuarea în fruntea galeriei.

ADVERTISEMENT

„Bocciu” a recunoscut că a luat decizia să revină în poziția de șef al Peluzei Nord Rapid: „Băieții au spus că vor să mă aștepte și nu vrea nimeni să iasă în față. Voi reveni în peluză după ce îmi rezolva problemele și mi se va ridica interdicția.

Mă apreciază pentru că știu ce am construit împreună și că am fost alaturi de Rapid în cele mai grele momente și am unit suporterii”, a mai spus Liviu Ungurean pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Liviu Ungurean poate reveni în fruntea galeriei Rapidului după ridicarea interdicției

În acest moment, Liviu Ungurean se află sub control judiciar în urma dosarului „Pyro” și a primit interdicție la orice competiție sportivă. Însă în momentul în care ancheta autorităților va fi finalizată, „Bocciu” va putea să revină în Peluza Nord. .

Liviu Ungurean a comentat și conflictul în care a fost implicat Neil Lennon: „Sunt doar zvonuri. Noi nu știm nimic de treaba asta. Nu cred că Rapid ar trebui să îi acționeze în judecată pe cei care au lansat asta. Noi nu am fost niciodată cu reclamații și chestii de genul ăsta. Nu știu dacă jucătorii sunt afectați. Ei ar trebui să își vadă de treaba lor.

ADVERTISEMENT

Cei care l-au adus pe Lennon decid și iau măsurile pe care le consideră. Nu cred că a existat niciun conflict între Lennon și Săpunaru. Galeria Rapidului nu îl va contesta. Noi susținem Rapidul, nu pe X sau pe Y.

Dacă ar fi fost un antrenor român cu siguranță am fi avut o ședință până acum. Suntem într-o situație foarte dificilă, iar jocul lasă de dorit. Asta e marea problemă. Nu jucăm.

ADVERTISEMENT

E un antrenor care vine din altă lume și nu știe ce înseamnă Rapidul. Nu vreau să creadă că îl amenințăm sau să se sperie de noi. Așa că preferăm să nu facem nicio ședință cu jucătorii sau cu el. Noi vom susține însă echipa indiferent ce se va întâmpla”.