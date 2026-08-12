S-a decis! FCSB pleacă din București: anunțul lui Mihai Stoica

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Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat că urmează ca în viitorul apropiat FCSB să își dispute în afara Bucureștiului meciurile considerate pe teren propriu. Asta pentru că Arena Națională este în continuare indisponibilă în această perioadă a anului pentru evenimente fotbalistice, iar oficialii clubului roș-albastru sunt profund nemulțumiți de cum se prezintă în acest moment suprafețele de joc de pe stadioanele Steaua și Arcul de Triumf.

FCSB pleacă din București! Meciul cu UTA Arad din etapa a 7-a se joacă la Târgoviște

Așadar, în acest context ei s-au văzut nevoiți în cele din urmă să opteze pentru varianta reprezentată de stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Inițial, cei de la FCSB și-ar fi dorit ca acolo să se dispute meciul din etapa a cincea a SuperLigii, contra celor de la FC Botoșani, dar ulterior această idee nu s-a mai materializat, după cum

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Așadar, această partidă contra moldovenilor se va disputa în cele din urmă tot în București, pe Arcul de Triumf, astfel încât plecarea echipei din Capitală se amână până în etapa a șaptea, adică până la finalul lunii august. Atunci, FCSB se duelează din postura de gazdă cu UTA Arad. Înainte de acest meci, în runda cu numărul 6, formația antrenată de Marius Baciu joacă în deplasare împotriva lui CFR Cluj.

Mihai Stoica a oferit toate detaliile

Mihai Stoica a confirmat deci că meciul cu UTA Arad se va disputa la Târgoviște. Cu această ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a informat că al său colaborator Florin Cernat a mers deja pe arena „Eugen Popescu” pentru a inspecta gazonul, iar acesta se prezintă la standarde ridicate. Singura problemă în acest moment ar fi reprezentată de faptul că pe acest stadion nu există încă tehnologia VAR, dar MM a asigurat că această chestiune va fi rezolvată în timp util, existând în acest sens înțelegere din partea celor de la LPF.

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„Cu UTA vom juca la Târgoviște. A fost Florin Cernat azi (n.r. marți), a văzut terenul, e impecabil! Ne primesc cu brațele deschise, o să mergem acolo. Nu cerem acordul nimănui. Vom fi sprijiniți și de LPF și de Ovidiu Hațegan (n.r. cel care răspunde de sistemul VAR în cadrul CCA).

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Va reuși, că are timp suficient să monteze VAR-ul acolo. Toată lumea e deschisă, toată lumea înțelege că îți bați joc de fotbal dacă vrei să joci pe un teren bun și nu faci asta. Terenul de la Botoșani e excelent”, în direct la