S-a decis! Postul TV care va transmite CFR Cluj – Tromsø în Conference League

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CFR Cluj a reușit să se califice în turul al treilea preliminar din UEFA Conference League, după ce a trecut de armenii de la Alashkert cu scorul general de 4-1. Formația din Gruia se va duela pentru un loc în play-off cu Tromsø, iar partida din prima manșă va putea fi urmărită la TV în România.

Unde vezi la TV CFR Cluj – Tromsø! S-a aflat postul care transmite meciul decisiv pentru play-off-ul Conference League

Ardelenii au făcut o dublă foarte bună în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. În prima manșă, CFR Cluj a remizat cu Alashkert, scor 1-1, iar calificarea s-a decis pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, unde feroviarii s-au impus fără emoții, cu 3-0.

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În runda următoare, formația din Gruia Se anunță o dublă mult mai complicată. Prima manșă se va disputa în România, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, joi, 6 august, de la ora 20:00, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Norvegia.

CFR Cluj – Tromsø va fi transmis de Digi Sport

Digi Sport a anunțat că a ajuns la un acord cu CFR Cluj și a achiziționat drepturile de televizare ale partidei din turul dublei cu Tromsø, din . Astfel, meciul din Gruia va fi transmis în România pe Digi Sport 1.

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„Victorie meritată. Am știut să profităm de omul în plus. Uneori, când joci împotriva a 10 jucători, nu este deloc ușor. E parte din meci să joci în 10 sau în 11. E al doilea meci consecutiv fără gol încasat. Simt că echipa e în creștere, nivelul de joc e în creștere. În primul rând, urmează meciul cu Rapid, apoi partida cu Tromsø. Nu vreau să vorbesc acum despre ea. O să avem timp să ne pregătim pentru ea. E trist că nu s-au calificat și alte echipe din România. Acest lucru nu este bine pentru fotbalul românesc”, a declarat Antonio Folha după meciul cu Alashkert.