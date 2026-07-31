S-a decis! Postul TV care va transmite CFR Cluj – Tromsø în Conference League

CFR Cluj a reușit să se califice în turul al treilea preliminar din UEFA Conference League, după ce a trecut de armenii de la Alashkert cu scorul general de 4-1. Formația din Gruia se va duela pentru un loc în play-off cu Tromsø, iar partida din prima manșă va putea fi urmărită la TV în România.
Ardelenii au făcut o dublă foarte bună în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League. În prima manșă, CFR Cluj a remizat cu Alashkert, scor 1-1, iar calificarea s-a decis pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, unde feroviarii s-au impus fără emoții, cu 3-0.
În runda următoare, formația din Gruia se va duela cu norvegienii de la Tromsø. Se anunță o dublă mult mai complicată. Prima manșă se va disputa în România, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, joi, 6 august, de la ora 20:00, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Norvegia.
Digi Sport a anunțat că a ajuns la un acord cu CFR Cluj și a achiziționat drepturile de televizare ale partidei din turul dublei cu Tromsø, din UEFA Conference League. Astfel, meciul din Gruia va fi transmis în România pe Digi Sport 1.
„Victorie meritată. Am știut să profităm de omul în plus. Uneori, când joci împotriva a 10 jucători, nu este deloc ușor. E parte din meci să joci în 10 sau în 11. E al doilea meci consecutiv fără gol încasat. Simt că echipa e în creștere, nivelul de joc e în creștere. În primul rând, urmează meciul cu Rapid, apoi partida cu Tromsø. Nu vreau să vorbesc acum despre ea. O să avem timp să ne pregătim pentru ea. E trist că nu s-au calificat și alte echipe din România. Acest lucru nu este bine pentru fotbalul românesc”, a declarat Antonio Folha după meciul cu Alashkert.