S-a decis prima echipă africană calificată la Mondiale. Ngezana mai are de așteptat, Roche a centrat decisiv pentru Benin

Marocul a învins, la Rabat, cu 5-0, echipa Nigerului, câștigând Grupa E a preliminariilor africane, devenind prima echipă africană calificată la Cupa Mondială din 2026. Leii din Atlas au făcut o figură frumoasă în 2022, când au ajuns în semifinale.

Marocanii bifează al 9-lea turneu final

Ismaeil Saibari a marcat de două ori în prima repriză, după ce Abdul-Latif Goumey, de la oaspeți, a fost eliminat, iar golurile din repriza a doua marcate de Ayoub el Kaabi, Hamza Igamane și Azzedine Ounahi au completat scorul final.

Naționala lui Hakimi bifează a noua calificare la Mondiale și a treia participare consecutivă. Echipa antrenată de Walid Regragui a obținut șase victorii din șase posibile în aceste preliminarii și s-a calificat deși mai are de jucat un meci.

, a învins cu 3-0, în deplasare, naționala statului Lesotho. Putea să fie victoria care să ducă Bafana Bafana extrem de aproape de Mondiale, dar Benin a trecut cu 1-0 de Zimbabwe, cu un gol marcat de Mounei, din centrarea petrolistului Roche.

Africa de Sud, Egipt, Algeria și Tunisia – aproape calificate

În aceste condiții, calificarea sud-africanilor s-a amânat. După șapte meciuri, Africa de Sud are 16 puncte, iar Benin 11 puncte. Africa de Sud joacă marți cu Nigeria, pe teren propriu, iar Benin tot acasă, cu Lesotho.

În situația Africii de Sud se află și Egiptul, care a trecut cu 2-0 de Etiopia. Salah (min.41) și Marmoush (min.45) au semnat golurile faraonilor. Ambele din penalty. Egiptul are cinci puncte peste Burkina Faso, cele două echipe urmând a se întâlni marți la Oagadaogou.

Algeria și Tunisia sunt și ele cu un picior la Mondiale. Algeria are șase puncte mai mult decât Uganda și Mozambic, iar Tunisia conduce grupa H cu șapte puncte peste Namibia. În celelate grupe, lupta pentru calificare este încă strânsă.

Se cunosc 17 echipe calificate

: SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia și Maroc.

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Turneul final: 11 iunie – 19 iulie 2026

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.