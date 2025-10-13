S-a decis și a 21-a națională calificată la turneul final al Campionatului Mondial. Colegul lui Radu Drăgușin a adus marea victorie

Naționala Ghanei merge la turneul final al Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic Biletele pentru CM 2026 au fost obținute după victoria cu 1-0 în fața selecționatei din Comore, pe „Accra Sports Stadium”, în fața a peste 35.000 de fani în delir.

Kudus, de la Tottenham, a calificat Ghana la Mondiale

, după o acțiune superbă creată de Thomas Partey. Ghana a încheiat grupa pe primul loc, cu 25 de puncte, urmată de Madagascar, care a acumulat 19 puncte.

Victoria le aduce ghanezilor a cincea calificare din istorie la un Campionat Mondial, după edițiile din 2006, 2010, 2014 și 2022. Cea mai bună performanță la un turneul final este calificarea în sferturi la CM 2010. Cei porecliți Black Stars sunt antrenați acum de Otto Addo, fost jucător în Bundesliga și selecționer din 2022.

Actuala echipă a Ghanei are în componență fotbaliști precum Salisu (Monaco), Partey (Villareal), Kudus (Tottenham), Sibo (Oviedo), Seidu (Rennes), Sulemana (Atalanta), Lamptey (Fiorentina) sau Inaki Williams (Bilbao). Ultimul este fratele lui Nico Williams, care joacă pentru Spania.

Jordan Ayew a calificat Ghana la turneul final

Căpitanul naționalei Ghanei este legendarul Jordan Ayew (36 ani), unul dintre fii lui Abedi Pele. El joacă în Anglia, la Leicester, și a strând 117 selecții și 33 de goluri. Fratele său, Andre Ayew, s-a lăsat de fotbal în această vară, evoluând ultima dată la Le Havre.

Anterior, Maroc, Tunisia, Egipt și Algeria și-a obținut dreptul de a juca la turneeul final. Pentru ultimele locuri se bat Senegal și RD Congo, Benin, Africa de Sud și Nigeria, Capul Verde și Camerun, Costa de Fildeș și Gabon.

Africa va trimite o echipă și la barajul intercontinental, care va avea loc în luna martie. Acolo sunt calificate deja Bolivia, Noua Caledonie și vor mai ajunge o echipă din Africa, una din Asia și două din zona CONCACAF, aferentă Americii Centrale.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana.

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.