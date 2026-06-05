S-a decis soarta celui mai bătrân fotbalist din SuperLiga României! Ce se întâmplă cu angajamentul lui

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FC Voluntari a revenit în SuperLiga României, după ce a trimis-o pe Hermannstadt în liga secundă. și lucrează deja la lotul pentru sezonul viitor, care va fi mult mai greu decât cel actual.

Contractul lui Nemec se prelungește automat

În garnitura lui Pîrvu se poate regăsi și Adam Nemec, care are șanse să fie cel mai bătrân fotbalist din campionat. Slovacul va împlini 41 de ani pe 2 septembrie. Contractul său se poate prelungi automat pentru încă un sezon, printr-o clauză de îndeplinire a obiectivului.

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Dacă Voluntariul nu promova, aventura lui Nemec se termina la echipa ilfoveană. Acum însă, decizia de a continua se află în mâinile lui. Dacă vrea să mai stea un an în România, slovacul are contractul asigurat. Imediat după meciul cu Hermannstadt, Nemec a afirmat pe gazon că se retrage din fotbal, dar conducerea Voluntariului i-a cerut să nu se grăbească.

când a semnat cu Dinamo. Anterior jucase la Dubniza, Zilina, Erzebirge Aue (Germania), Genk (Belgia), Kaiserslautern (Germania), Ingolstadt (Germania), Union Berlin (Germania), New York City (SUA) și Willem (Olanda).

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Slovacul are o ofertă din liga secundă austriacă

Nemec a jucat doi ani la Dinamo, după care, în 2018, a plecat în Cipru, la Pafos. A revenit în Ștefan cel Mare, în 2020, pentru un sezon, ulterior semnând pentru FC Voluntari, unde se afla din 2021. În total, pentru echipele din România, el a jucat 259 meciuri, marcât 61 de goluri.

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La Voluntari, în ultimul sezon, el nu a mai avut continuitatea din ultimii ani. Chiar și așa însă, el a jucat 26 de meciuri și a marcat 6 goluri pentru formația sa. Slovacul este cel mai vechi jucător al echipei și un fotbalist foarte apreciat în vestiar. Acesta este unul dintre motivele pentru care se încearcă menținerea lui

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Poate fi cel mai bătrân fotbalist din SuperLigă

Nemec, fotbalist cu 43 de selecții la naționala Slovaciei, are și o propunere de a-și continua activitatea în Austria, în liga a doua. Sau, se poate retrage, așa cum a afimat acum câteva zile. Însă, dacă va bifa prezențe în campionatul viitor, el va fi cel mai bătrân fotbalist din competiție. Sezonul trecut, Seto (FC Argeș), Deac (CFR Cluj), Junior Morais (Metaloglobus) și Camora (CFR Cluj) au fost fotbaliștii trecuți de 40 de ani care au jucat în primul eșalon. Toți sunt mai mici decât Nemec.