S-a decis soarta lui Denis Alibec la FCSB. Mihai Stoica a dat toate detaliile. „Am vorbit. Știm ce vrem”. Exclusiv

Ultimele detalii legate de situația lui Denis Alibec la FCSB! Mihai Stoica a dezvăluit ce se va întâmpla în iarnă cu atacantul adus de la Farul Constanța. „Știu ce vrem noi”.
Alex Bodnariu
22.12.2025 | 12:03
FCSB a luat decizia! Ce se întâmplă cu Denis Alibec
FCSB a încheiat anul cu o victorie în derby-ul cu Rapid, iar oficialii campioanei României pregătesc transferurile din iarnă. Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Denis Alibec și a dat de înțeles că sunt șanse foarte mari ca atacantul să nu mai joace pentru campioana României din 2026.

Gigi Becali face curățenie la FCSB! Denis Alibec, în pericol

Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că în iarnă va întări lotul de la FCSB. Totuși, se pare că sunt și jucători care nu vor mai continua să joace pentru roș-albaștri începând de anul viitor. Denis Alibec, atacantul adus în această vară de la Farul, are zilele numărate.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația jucătorilor de la FCSB care în acest sezon au prins puține minute. Oficialul campioanei României a dat de înțeles că deja s-au purtat discuții cu o parte dintre fotbaliști, iar strategia este destul de clară.

Tavi Popescu rămâne la FCSB! MM Stoica a făcut anunțul

MM Stoica a precizat că Tavi Popescu va continua la FCSB, deși a dezamăgit în acest sezon. Președintele clubului a explicat că extrema nu a jucat în ultimele partide din cauza unei accidentări, însă așteaptă ca fotbalistul să își ridice nivelul din ianuarie.

„A fost accidentat, a avut niște dureri la coapsă. E momentul, în ianuarie, să își dea un restart. Noi nu mai avem pe ce tastă să apăsăm. Sper și cred că trebuie să înțeleagă că trebuie să își dea un restart. Nu va mai fi responsabilitatea noastră, ci a lui. Nu ne despărțim de el în iarnă, exclus”, a declarat MM Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Alibec, pe picior de plecare de la FCSB!

În plus, președintele de la FCSB a anunțat că aproape sigur Denis Alibec va pleca în această iarnă de la echipă. Atacantul a prins puține minute în acest sezon și se pare că va fi nevoit să își caute o nouă echipă. Vârful nu a reușit să se impună la campioana României, fiind chinuit și de accidentări.

„Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist. A avut o perioadă cu accidentări peste accidentări. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie. Chimie a fost. Din nefericire, au fost accidentări care l-au ținut departe de teren. A prins puține minute după ce s-a operat. Așa s-a închis”, a mai spus președintele FCSB.

