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S-a decis soarta lui Thomas Tuchel! Ce se întâmplă cu selecționerul după Anglia – Argentina 1-2

Thomas Tuchel (52 de ani) a fost aspru criticat după înfrângerea din meciul Anglia - Argentina 1-2. Ce se va întâmpla cu selecționerul după eliminarea din semifinala la Cupa Mondială 2026.
Traian Terzian
16.07.2026 | 13:08
Sa decis soarta lui Thomas Tuchel Ce se intampla cu selectionerul dupa Anglia Argentina 12
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Ce se întâmplă cu contractul lui Thomas Tuchel (52 de ani) după Anglia - Argentina 1-2. Sursă foto: Hepta
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Nu puține au fost vocile care l-au indicat pe Thomas Tuchel ca principalul vinovat pentru eșecul din partida Anglia – Argentina 1-2 și au cerut demiterea lui. Federația Engleză (FA) a luat deja decizia în privința selecționerului.

Care va fi viitorul lui Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2

La scurt timp după ce Anglia a ratat din nou șansa de a ajunge într-o finală de Cupă Mondială au apărut discuții despre îndepărtarea lui Tuchel de la cârma naționalei. Însă, BBC a informat că antrenorul german se bucură în continuare de credit din partea FA și va continua pe banca tehnică.

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Thomas Tuchel este susținut de directorului executiv Mark Bullingham și va conduce reprezentativa Angliei și la EURO 2028, competiție pe care o va găzdui alături de Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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