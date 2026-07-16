S-a decis soarta lui Thomas Tuchel! Ce se întâmplă cu selecționerul după Anglia – Argentina 1-2

Nu puține au fost vocile care l-au indicat pe Thomas Tuchel ca principalul vinovat pentru eșecul din partida Anglia – Argentina 1-2 și au cerut demiterea lui. Federația Engleză (FA) a luat deja decizia în privința selecționerului.
La scurt timp după ce Anglia a ratat din nou șansa de a ajunge într-o finală de Cupă Mondială au apărut discuții despre îndepărtarea lui Tuchel de la cârma naționalei. Însă, BBC a informat că antrenorul german se bucură în continuare de credit din partea FA și va continua pe banca tehnică.
Thomas Tuchel este susținut de directorului executiv Mark Bullingham și va conduce reprezentativa Angliei și la EURO 2028, competiție pe care o va găzdui alături de Irlanda, Scoția și Țara Galilor.
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