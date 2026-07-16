S-a decis soarta lui Thomas Tuchel! Ce se întâmplă cu selecționerul după Anglia – Argentina 1-2

CE TREBUIE SĂ ȘTII Care va fi viitorul lui Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2

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Nu puține au fost vocile care l-au indicat pe Thomas Tuchel ca pentru eșecul din partida Anglia – Argentina 1-2 și au cerut demiterea lui. Federația Engleză (FA) a luat deja decizia în privința selecționerului.

Care va fi viitorul lui Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2

La scurt timp după ce Anglia au apărut discuții despre îndepărtarea lui Tuchel de la cârma naționalei. Însă, a informat că antrenorul german se bucură în continuare de credit din partea FA și va continua pe banca tehnică.

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Thomas Tuchel este susținut de directorului executiv Mark Bullingham și va conduce reprezentativa Angliei și la EURO 2028, competiție pe care o va găzdui alături de Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

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