S-a decis! Totul despre întâlnirea Mihai Rotaru – Costel Gâlcă, înainte de FCSB: “E antrenorul Universităţii Craiova! Ştiinţa este în criză, jucătorii trebuie să dea dovadă de caracter!”

Cu o singură victorie în ultimele 9 meciuri şi o înfrângere dureroasă pentru olteni în Cupa României în faţa unei echipe de mijlocul clasamentului Ligii a 2-a, Metalul Buzău, Universitatea Craiova înoată în ape tulburi înainte de derby-ul cu FCSB, de duminică, ora 21:00. Mihai Rotaru şi Costel Gâlcă au avut sâmbătă dimineaţă o întâlnire, faţă-n faţă, pentru a analiza situaţia din Bănie. FANATIK a stat de vorbă cu principalul acţionar al oltenilor care a dezvăluit deciziile luate după şedinţa cu Gâlcă.

Mihai Rotaru, anunţ ferm: “Gâlcă va fi pe bancă cu FCSB! Îl sprijinim total!”

– Domnule Rotaru, v-aţi întâlnit cu Costel Gâlcă?

Da, sâmbătă la prânz ne-am văzut cu antrenorul echipei. Cu o zi înainte, am fost mandatat, în unanimitate, de către Consiliul de Administraţie al clubului să-l sprijinim pe Costel Gâlcă, să-l asigurăm pe el şi întregul staff al său de tot suportul nostru şi să găsim, împreună, soluţii pentru redresarea situaţiei, dupa ultimele rezultate.

ADVERTISEMENT

– V-aţi văzut şi sâmbătă?

Ne-am văzut doar sâmbătă, la ora 11:00, pentru prima dată după eşecul din Cupa României. Am rămas fidel principiului meu, să nu avem întâlniri sau să luăm decizii la cald, deci toate informaţiile apărute despre aşa zisele negocieri purtate vineri cu Costel Gâlcă nu sunt reale. .

“Ştiinţa este în criză! Avem nevoie de unitate să depăşim momentul”

– Deci asta aţi decis, continuă Costel Gâlcă la Universitatea Craiova?

Da! Este un moment greu, Şţiinţa este în criză, iar în criză avem nevoie de unitate, să strângem rândurile cu toţii, de la conducere şi jucători, până la fani! Ne aşteaptă nu doar un meci extrem de dificil, ci şi o perioadă încărcată până la finalul anului. Trebuie să conştientizăm cu toţii că doar împreună putem depăşi momentul. Împreună am ajuns pe primele locuri ale clasamentului din Superligă, doar împreună putem să ne batem în continuare la titlu, pentru că nimic nu este pierdut, chiar şi cu o singură victorie în ultimele 8 meciuri!

ADVERTISEMENT

Cum explică Gâlcă lipsa de rezultate şi angajamentul luat de antrenor în faţa Consiliului de Administraţie al Universităţii Craiova

– În ..

Vă contrazic şi cred în asta! Dacă luăm 6 puncte cu Petrolul şi FCSB avem sansa noastră la calificare, chiar dacă ar fi nevoie şi de un concurs al rezultatelor ca să mergem mai departe.

– Gâlcă cum explică situaţia, de a ajuns Universitatea Craiova cu doar o victorie în 9 meciuri şi o prestaţie penibilă cu o echipă din Liga a 2-a?

ADVERTISEMENT

Costel şi-a asumat eşecul din Cupa României şi este convins, ca şi noi, că echipa va creşte de la meci la meci. Există un cumul de factori obiectivi, fie că ne place sau nu. Ne-au lipsit şi ne lipsesc în continuare jucători importanţi, nu am avut omogenitate de la un meci la altul din cauza problemelor medicale şi asta ne-a dăunat nu doar ca joc, ci şi ca rezultate.

– Deci Gâlcă va fi pe bancă cu FCSB?

100%, nu se pune problema de demitere! Ne-am luat un angajament cu toţii şi trebuie să punem umărul să depăşim acest moment! La urma urmei, cu o victorie a noastră cu FCSB avem şanse să urcăm înapoi pe locul 2! Tot noi, în această formulă, am ajuns acolo! Bineînţeles că ne dorim mai mult, că această criză există, o conştientizăm şi este evident că ne doream şi puteam avea mai multe puncte, dar suntem la mâna noastră şi numai noi putem să redresăm situaţia.

ADVERTISEMENT

“Ştiinţa primează şi peste Gâlcă, şi peste Rotaru! Avem nevoie de unitate şi sprijinul fanilor! Jucătorii trebuie să dea dovadă de atitudine şi tărie de caracter!”

– Fanii i-au cerut demisia..

Este evidentă starea de iritare din partea suporterilor, când nu baţi pe nimeni de etape bune şi pierzi în maniera în care am făcut-o cu Metalul Buzău.. Dar am mai spus-o şi o repet: depinde numai de noi! Şi pentru asta avem nevoie de suportul tuturor pentru a învinge FCSB, iar fără sprijinul suporterilor noştri din minutul 1 ne va fi infinit mai greu! Trebuie să dăm dovadă de caracter, pentru că nimeni şi nimic nu e mai important decât interesul echipei! Jucătorii trebuie să dea dovadă de atitudine şi tărie de caracter, staff-ul de unitate şi sprijin, iar suporterii de devotament. Ştiinţa primează şi peste Gâlcă, şi peste Rotaru, şi peste orice supărarea de moment a suporterului care-şi plăteşte abonamentul an de an pe Oblemenco sau îşi cumpără bilet. Trebuie să trecem peste acest moment dificil şi numai împreună o putem face!

Programul Universităţii Craiova în noiembrie şi decembrie 2024

U Craiova – FCSB 3 noiembrie

U Craiova – Hermannstadt 9 noiembrie

UTA – U Craiova 23 noiembrie

U Craiova – CFR Cluj 30 noiembrie

Petrolul – U Craiova 4 decembrie Cupa României

Petrolul – U Craiova 7 decembrie

U Craiova – Sepsi 14 decembrie

FCSB – U Craiova 18 decembrie Cupa României

Gloria Buzău – U Craiova 21 decembrie