„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în vestiar

ADVERTISEMENT

Scandal de proporții la un important club de fotbal. Recent, au apărut în spațiul public informațiile potrivit cărora jucătoarele de fotbal au filmate pe ascuns în vestiar și la dușuri. Cine este persoana vinovată.

Jucătoare de fotbal, filmate pe ascuns în vestiare și la dușuri

Unul dintre cele mai cunoscute cluburi de fotbal feminin a reușit să atragă atenția, însă nu în cel mai bun mod. Jucătoarele au fost filmate pe ascuns la dușuri și în vestiare, iar o astfel de informație nu a făcut decât să afecteze imaginea clubului sportiv.

ADVERTISEMENT

În mijlocul scandalului este clubul austriac SCR Altach. Potrivit informațiilor care circulă deja în spațiul public, chiar un fost oficial al clubului le-a fi filmat pe jucătoare fără permisiunea lor. și în vestiar. În urma acestui incident, poliția din Vorarlberg a decis să deschidă o anchetă.

După apariția informațiilor în presă, reprezentanții clubului austriac au decis să reacționeze. Directorul general al SCR Altach a declarat că, în momentul în care clubul a fost notificat de cele întâmplate, persoana respectivă nu mai lucra la SCR Altach. De asemenea, directorul clubului a ținut să precizeze că anterior acestui eveniment, nu au existat indicii cu privire la un astfel de comportament.

ADVERTISEMENT

„SCR Altach nu a avut anterior niciun indiciu sau informație despre acest comportament necorespunzător.”, au declarant reprezentanții clubului.

ADVERTISEMENT

Victimele au primis consiliere psihologică și juridică

Pentru ca ancheta să se desfășoare cât mai bine, iar vinovatul să fie sancționat așa cum merită, clubul a declarat că va colabora cu autoritățile. Incidentul a ajuns și la urechile Michaelei Schmidt, secretarul de stat pentru sport, care a avut o reacție dură.

Michaela Schmidt nu și-a putut da seama cum un astfel de incident s-a petrecut chiar în incinta clubului, locul unde jucătoarele ar trebui să se simtă cel mai bine și cel mai în siguranță. Aceasta a cerut realizarea unei investigații, dar și a unei analize care să arate ce se întâmplă, de fapt, în interiorul clubului.

ADVERTISEMENT

„Când sportivele nu sunt în siguranță nici măcar în propriul vestiar în fața unui oficial al clubului, atunci s-a depășit orice limită!”, este mesajul transmis de politician.

Alte momente în care jucătoarele au fost filmate fără acordul lor

Din nefericire, astfel de incidente au loc destul de des în lumea sportului. În 2022, o jucătoare de tenis a trecut printr-un episod similar, atunci când un cameraman a filmat-o chiar în timp ce se schimba. Este vorba despre , în timp ce își schimba tricoul.

Tenismena a fost filmată în momentul în care a rămas în bustieră. Când și-a dat seama ce a făcut, operatorul a mutat imediat camera către un alt unghi. Chiar și așa, tot a fost taxat pentru gestul său, în mediul online, acesta a fost pus la zid pentru faptul că a filmat-o pe jucătoarea din Polonia fără ca ea sa își dea seama.

Jucătorii Angliei, protagoniștii unui incident similar

În toamna acestui an, jucătorii Angliei au fost protagoniștii unui incident similar. Un videoclip postat pe platforma X arată cum un individ îi filmează pe jucători printr-o crăpătură a ferestrei, direct în interiorul vestiarului.

În filmare, Ethan Nwaneri, mijlocașul lui Arsenal, apare vizibil iritat. Acesta trage perdeaua și lovește cu un prosop în direcția camerei pentru a o bloca. Ulterior, se pot observa alți jucători care stau pe bănci. Unul dintre ei, îmbrăcat în echipament de antrenament, observă camera și încearcă să o acopere cu un prosop.

🚨 It is reported that the England U21 youth team was unhappy about being filmed in the locker room. One of the most vocal opponents of this was Ethan Nwaneri, who strongly opposed it. 😡 — Scout in Eurasia (@scout_eurasia)

Unii jucători filmați fără acordul lor au primit despăgubiri uriașe

Similar, în urmă cu ceva timp, un grup de luptători și jucători americani au fost filmați fără consimțământul lor în vestiare. Atunci, cei aproximativ 1.000 de sportivi au fost filmați cu ajutorul unor camere ascunse montate în dușuri și vestiare. Cazul lor a ajuns în fața instanței.

Un judecător federal a cerut vinovaților, dar și companiilor de producție video să plătească peste 500 de milioane de dolari către 46 de sportivi universitari care au fost filmați fără știrea lor. Fiecare dintre acești sportivi a primit câte 11 milioane de dolari: 10 milioane ca daune punitive și 1 milion ca despăgubiri compensatorii. De asemenea, inculpații au fost obligați să achite costurile de judecată și onorariile avocaților, suma totală ajungând la 506 milioane de dolari.

Astfel de incidente au loc de mai bine de un deceniu în lumea sportului

În urmă cu mai bine de 10 ani, Roger Springfield, fostul director media al departamentului de atletism al Universității Syracuse, a fost acuzat că a filmat în secret sportivi de sex masculin în vestiare. Potrivit procurorilor, acuzațiile se bazau pe cel puțin patru înregistrări video realizate în secret de către Springfield între primăvara anului 2010 și noiembrie 2012.

Autoritățile au declarat că filmările au fost realizate în vestiarele echipelor de fotbal și lacrosse. „Nu a fost o filmare accidentală a nudității. A filmat studenți în diverse stadii de dezbrăcare.”, a declarat procurorul care s-a ocupat de caz.

Procurorii au mai precizat că, în perioada 2010–2012, aproximativ 108 jucători de fotbal și lacrosse au fost filmați de Springfield. Totuși, au existat suspiciuni că activitatea ilegală ar fi început chiar mai devreme.