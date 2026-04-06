S-a descoperit cine l-a enervat la culme pe Lamine Yamal! Vedeta Barcelonei nu s-a bucurat de victoria cu Atletico Madrid

FC Barcelona se îndreaptă spre un nou titlu în Spania, dar vedeta echipei a avut o reacție nervoasă după ce a fost înlocuit în meciul cu Atletico Madrid, câștigat de echipa sa cu 2-1
Catalin Oprea
06.04.2026 | 08:22
Lamine Yamal a ieșit nervos de pe teren FOTO X
Barcelona a învins Atletico Madrid, scor 2-1, în deplasare, dar Lamine Yamal nu s-a bucurat la golul victoriei marcat pe final de Robert Lewandowski. Ulterior, el a refuzat să poarte o discuție cu Hansi Flick, având o reacție nervoasă la adresa tehnicianului catalanilor.

Lamine Yamal a ieșit extrem de nervos de pe teren

Nici măcar perspectiva unui nou titlu pentru Barcelona, care are șapte puncte avans față de Real Madrid, în fruntea La Liga,cu opt etape înainte de final, nu l-a bucurat pe Yamal, acesta părând certat cu toată lumea. El a plecat supărat la vestiare, refuzând orice explicații.

După meci, Hansi Flick a fost întrebat despre acest episod, iar antrenorul a minimalizat situația. „Lamine Yamal a încercat totul: a driblat, a atacat, dar nu a marcat. A fost puțin supărat pentru că era un joc plin de emoții, dar e normal. Totul e bine”, a spus tehnicianul neamț.

Spaniolii au descoperit însă cine l-a enervat pe Yamal, iar acesta nu este Hansi Flick. Fotbalistul de 18 ani s-a supărat din cauza instrucțiunile pe care i le oferea Jose Ramon de la Fuente, antrenor de portari și cu atribuții și strategie la faze fixe. Acesta l-ar fi bombardat cu sfaturi și reproșuri la fiecare fază, care intra în atribuțiile lui.

Antrenorul de portari al catalanilor l-a scos din minți

De altfel, pe imaginile televiziunilor se vede cu Yamal iese de pe teren și pleacă spre vestiare, avându-l alături pe Ramon de la Fuente, care încerca să-i explice ceva, în timp ce vedeta Barcelonei făcea gesturi aparent de dezacord, părând imposibil de împăcat.

Lamine Yamal are un sezon foarte bun, cu 14 goluri marcate și 9 pase de gol în campionat. El are și 5 goluri și 4 pase de gol în Liga Campionilor. Conform sofascore, Lamine Yamal a fost omul meciului cu AtleticoMadrid, fiind notat cu 8,4.

Spaniolul nu e în topul salariilor din La Liga

Atacantul catalanilor este văzut drept unul dintre cei mai talentați jucători din lume, însă lunar încasează „doar” 1,33 milioane de euro. El nu se află în Top 5 al celor mai bine plătiți fotbaliști din Spania. Totuși, este posibil ca în viitor să primească un contract mult mai bănos, având în vedere impactul pe care îl are la echipă.

Yamal a semnat vara trecută, după ce a împlinit 18 ani, primul său contract de profesionist. El este legat de FC Barcelona până în 2031.

 

