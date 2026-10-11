S-a descoperit secretul lui Dinamo din acest sezon! „Câinii roșii” au profitat la maximum de acest lucru

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Dinamo București este o echipă încântătoare de când a fost preluată de Nuno Campos (51 de ani), iar rezultatele sunt, de asemenea, foarte bune. Dintr-un total de 33 de puncte puse în joc, Dinamo a obținut 26, iar la finalul acestei etape va rămâne în vârful clasamentului. Marele plus al „câinilor” din acest sezon în comparație cu precedentele este banca de rezerve, iar acest lucru se poate observa chiar și din punct de vedere statistic.

Banca de rezerve, marele plus al lui Dinamo din sezonul actual

când Liviu Ciobotariu a luat prin surprindere pe toată lumea cu rezultatele senzaționale din startul de campionat. La acea vreme, în campionatul românesc nu era încă implementat sistemul play-off/play-out, ceea ce înseamnă că punctele adunate de „Ciobi” erau mult mai valoroase față de cele acumulate de Nuno Campos în acest sezon.

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În ultimii ani, Dinamo a crescut de la sezon la sezon. După ce Kopic a evitat retrogradarea in extremis, Dinamo a participat în ultimii doi ani în play-off-ul SuperLigii, însă nu a reușit până acum să obțină un loc de cupe europene. Startul lansat din acest sezon dă mari speranțe suporterilor, însă întrebarea este: ce se întâmplă în prezent diferit în comparație cu sezoanele trecute?

Conform statisticilor oferite de Liviu Manolache pe profilul personal de Facebook, Dinamo a făcut cel mai mare număr de schimbări în 11 etape de când a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc. Mai exact, din 55 de schimbări posibile, Nuno Campos a făcut 53.

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„Pentru prima dată de la revenirea din B, Dinamo are și bancă de rezerve! Schimbări nefăcute de Dinamo din totalul celor posibile (55 posibile) în primele 11 etape: 26/27: 2 (53 făcute); 25/26: 13 (42); 24/25: 8 (47); 23/24: 11 (44)”, au fost datele prezentate de Liviu Manolache. Bineînțeles, aceste schimbări nu se fac la întâmplare, ci este clar că în acest sezon „câinii” au o bancă mult mai valoroasă decât în stagiunile precedente, la care portughezul Nuno Campos poate apela oricând, pentru a face față în ultimele minute de joc.

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Coincidență sau nu? Care sunt singurele meciuri în care Nuno Campos nu a făcut toate schimbările

Practic, doar două schimbări au rămas neutilizate de Nuno Campos în acest început de sezon. Doar în două meciuri portughezul nu a utilizat toate înlocuirile pe care le avea la dispoziție și, coincidență sau nu, în ambele partide „câinii roșii” au pierdut puncte importante. Până acum, Dinamo are opt victorii, două remize și o singură înfrângere, iar meciurile cu 4 schimbări în loc de 5 au fost chiar cele în care bucureștenii au terminat la egalitate.

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Acest lucru s-a întâmplat împotriva Oțelului Galați și împotriva Corvinului Hunedoara. Ambele partide au fost disputate în deplasare și s-au soldat cu scorul de 1-1. În meciul de la Galați, Dinamo a condus, însă a fost egalată în repriza secundă, în timp ce în meciul contra Corvinului, disputat la Arad, a fost nevoită să revină de la 0-1.