S-a descoperit Triunghiul Bermudelor de pe șosea! Al doilea jucător din Premier League care se răstoarnă cu mașina în același loc

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Un al doilea jucător al echipei Hull City a fost implicat într-un accident rutier în apropierea centrului de antrenament al echipei. Fotografiile publicate pe rețelele de socializare arată vehiculul răsturnat al fotbalistului din Premier League.

Un jucător din Premier League, implicat într-un accident rutier

Transferat în vară de la RB Salzburg, mijlocașul francez Lucas Gourna-Douath (23 de ani) se afla la volanul mașinii în timpul accidentului produs joi dimineață, 1 octombrie, în localitatea Cottingham, acolo unde Hull City are baza de pregătire.

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Conform publicației , se pare că fotbalistul echipei nou promovate în Premier League a pierdut controlul automobilului Mercedes și s-a răsturnat, iar mașina a rămas pe o parte.

”Ofițerii și serviciile de urgență au fost chemați în urma unor rapoarte privind o coliziune rutieră cu un singur vehicul pe Millhouse Woods Lane în Cottingham în jurul orei 8:30, în această dimineață (joi, 1 octombrie 2026). Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma coliziunii”, a anunțat poliția.

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”Hull City este la curent cu imaginile care circulă pe rețelele de socializare în urma unui accident rutier în apropierea terenului de antrenament al clubului și poate confirma că nimeni nu a fost rănit în incident”, a precizat și gruparea din Premier League.

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Al doilea accident al unui jucător de la Hull în același loc

Accidentul care l-a avut în prim-plan pe Lucas Gourna-Douath vine la trei săptămâni după ce coechipierul său de la Hull City, Sorba Thomas, a scăpat nevătămat după ce Land Rover-ul său s-a răsturnat pe aceeași stradă din apropierea bazei de pregătire.

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În urma seriei de accidente, consilierul local Phil Redshaw a scris pe rețelele de socializare că a contactat clubul din și le-a cerut să-i roage pe jucători să conducă cu mai multă prudență atunci când se apropie de terenul de antrenament.

”Am scris clubului duminică, rugându-i să reamintească personalului să conducă cu mai multă prudență și atenție atunci când se îndreaptă spre terenul de antrenament!”, a notat Redshaw, pe contul de Facebook.

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Raheem Sterling, accident sub influența drogurilor

Atacantul Raheem Sterling a fost . Fostul internațional englez, aflat la volanul unui Lamborghini, s-a izbit de un parapet de protecție pe autostrada M3 din Hampshire.

Jucătorul a fost reținut pentru conducere sub influența unor substanțe interzise, ​​conducere periculoasă, deținere de substanțe controlate și refuzul de a furniza probe de testare conform solicitării, dar a fost eliberat apoi pe cauțiune.