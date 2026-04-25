S-a despărțit brusc de FCSB. Și-a luat la revedere de la tot vestiarul! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Nemulțumit de faptul că FCSB a ajuns să joace în play-out, Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că în vară va face schimbări importante în lot. Un prim jucător, căzut în dizgrația patronului, s-a despărțit deja campioana României.

Jucătorul emblematic care s-a despărțit de FCSB

FCSB și-a asigurat locul la barajul pentru locul de Conference League și este concentrată pe acest obiectiv în finalul sezonului din SuperLiga. Însă, în același timp, se pregătește și stagiunea următoare, în care Gigi Becali nu mai vrea să trăiască rușinea de a nu prinde play-off-ul.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, Vlad Chiricheș (36 de ani), jucător despre care Gigi Becali a spus clar că nu va mai juca pentru ”roș-albaștri”, a decis să se despartă încă de pe acum de formația la care a avut cele mai importante rezultate în România.

FANATIK a aflat că înaintea meciului cu Petrolul, din , veteranul și-a luat la revedere de la tot vestiarul. Chiricheș e la final de contract, iar Becali a hotărât că nu-i va mai prelungi înțelegerea ca jucător.

ADVERTISEMENT

Cum și a devenit indisponibil pentru restul sezonului, așa cum Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, fostul internațional a hotărât să se despartă încă de acum de FCSB și nu va mai veni nici la bază, nici la antrenamentele echipei.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Chiricheș în acest sezon

Plecat de la FCSB la Tottenham în vara anului 2013 pentru 9,5 milioane de euro, Vlad Chiricheș a evoluat timp de 10 ani în fotbalul mare din vestul Europei. El s-a întors la ”roș-albaștri în august 2023 și a pus umărul la câștigarea a două titluri.

ADVERTISEMENT

Măcinat de accidentări în acest sezon și ajuns să nu mai fie pe placul lui Gigi Becali, fostul internațional nu a jucat decât 23 de meciuri în toate competițiile, adunând în total 1.158 de minute.

Mirel Rădoi l-a folosit pe Chiricheș peste capul lui Gigi Becali

Deși a promis că-i dă mână liberă lui Mirel Rădoi la FCSB și nu se va băga peste el, Gigi Becali nu a rezistat prea mult și după victoria categorică cu Oțelul, scor 4-0, a ieșit public și l-a făcut praf pe Vlad Chiricheș. Mai mult, a spus clar că .

ADVERTISEMENT

Tehnicianul nu a ascuns faptul că ieșirea patronului l-a pus într-o situație delicată, dar a trecut peste cerința acestuia și , scor 3-2, dar acesta a ieșit accidentat pe finalul întâlnirii.

Contre între Gigi Becali și Chiricheș

Imediat după jocul de la Ovidiu, patronul campioanei României a avut un derapaj la adresa lui Chiricheș. Legat de problemele medicale ale jucătorului, Becali a invocat divinitatea și nu s-a ferit să zică: ”Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”.

Deranjat de afirmațiile patronului, Vlad Chiricheș i-a dat o , dar pe un ton liniștit. După ce a precizat că în fotbal nu există recunoștință, fostul internațional a anunțat că nu se gândește deocamdată la retragere.

Ce urmează pentru Vlad Chiricheș

Deși a ajuns la 36 de ani, Vlad Chiricheș vrea să mai joace fotbal o perioadă. În cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”, Mihai Stoica a mărturisit că jucătorul ar vrea ca în viitor să devină antrenor și și a face cursurile de director sportiv.

”Nu va mai rămâne în club. E subiect închis. I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze. Probabil că din vară va începe să facă și cursurile. Vrea să fie antrenor”, a spus oficialul ”roș-albaștrilor”.