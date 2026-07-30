Proaspătul campion mondial a devenit “liber de contract”! S-a despărțit de iubită după ce a sărbătorit cu ea pe teren

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Acum doar 11 zile, Nico Williams și Ainhi García au sărbătorit împreună, pe teren, Bucuria și euforia pentru această performanță nu prevesteau că între ei va interveni o ruptură definitivă.

Nico Williams s-a despărțit de iubita lui din ultimii doi ani

Mai ales că, de-a lungul celor 50 de zile de turneu final, pe rețelele de socializare, între ei au curs mesaje afectuoase. Se pare însă că povestea lor de dragoste a ajuns la final. Nico și Ainhi s-au despărțit în termini amiabili.

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După cum a dezvăluit jurnalistul Javi Hoyos, cuplul și-a încheiat relația, după doi ani împreună, și a făcut-o fără resentimente. „Ei subliniază că au multă afecțiune unul pentru celălalt și că nu a existat nimic ciudat, nici infidelități, nici terți parteneri, nimic de genul acesta. Dar această poveste s-a încheiat. Viața ia mereu o mie de întorsături, iar în acest moment ei sunt singuri”, a precizat prezentatorul emisiunii D Corazón.

Anul trecut se mutaseră împreună

Jucătorul lui Bilbao și fosta iubită, care este inginer de inteligență artificială, s-au cunoscut prin intermediul surorii ei, deoarece fotbalistul era prieten cu cea care avea să-i devină cumnată.Relația lor a început la mijlocul anului 2024 și, cei doi ani care au urmat, au călătorit împreună și au gestionat momente fericite și mai puțin fericite, precum accidentările care l-au împiedicat pe Nico Williams să aibă continuitate pe teren.

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În plus, ei au locuit împreună după transferul eșuat a lui Nico la FC Barcelona, vara trecută, care l-a afectat de fotbalistul de 24 de ani, bun prieten cu

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Nico se bucură de vacanță la Ibiza

Atacantul spaniol a început să se bucure deja de statutul său de bărbat singur. Se află la Ibiza, unde petrece câteva zile de vacanță cu prietenii. Acolo, Nico a fost protagonistul unor imagini difuzate de Mediaset, în care este văzut pe un iaht alături de prieteni și mai multe femei. El a fost surprins chiar într-o postură apropiată de una dintre ele, întins pe spate lângă ea.

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Nico Williams a jucat destul de puțin la Cupa Mondială, venind după o accidentare gravă. El a avut însă un aport important la câștigarea trofeului, fiind omul care a pasat decisiv la golul lui Ferran Torres, din finala competiției.