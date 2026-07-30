Proaspătul campion mondial a devenit “liber de contract”! S-a despărțit de iubită după ce a sărbătorit cu ea pe teren

Acum doar 11 zile, Nico Williams și Ainhi García au sărbătorit împreună, pe teren, câștigarea Cupei Mondiale, de către Spania, la New York. Bucuria și euforia pentru această performanță nu prevesteau că între ei va interveni o ruptură definitivă.
Mai ales că, de-a lungul celor 50 de zile de turneu final, pe rețelele de socializare, între ei au curs mesaje afectuoase. Se pare însă că povestea lor de dragoste a ajuns la final. Nico și Ainhi s-au despărțit în termini amiabili.
După cum a dezvăluit jurnalistul Javi Hoyos, cuplul și-a încheiat relația, după doi ani împreună, și a făcut-o fără resentimente. „Ei subliniază că au multă afecțiune unul pentru celălalt și că nu a existat nimic ciudat, nici infidelități, nici terți parteneri, nimic de genul acesta. Dar această poveste s-a încheiat. Viața ia mereu o mie de întorsături, iar în acest moment ei sunt singuri”, a precizat prezentatorul emisiunii D Corazón.
Jucătorul lui Bilbao și fosta iubită, care este inginer de inteligență artificială, s-au cunoscut prin intermediul surorii ei, deoarece fotbalistul era prieten cu cea care avea să-i devină cumnată.Relația lor a început la mijlocul anului 2024 și, cei doi ani care au urmat, au călătorit împreună și au gestionat momente fericite și mai puțin fericite, precum accidentările care l-au împiedicat pe Nico Williams să aibă continuitate pe teren.
În plus, ei au locuit împreună după transferul eșuat a lui Nico la FC Barcelona, vara trecută, care l-a afectat de fotbalistul de 24 de ani, bun prieten cu Lamine Yamal, alături de care ar fi vrut să joace la clubul catalan.
Atacantul spaniol a început să se bucure deja de statutul său de bărbat singur. Se află la Ibiza, unde petrece câteva zile de vacanță cu prietenii. Acolo, Nico a fost protagonistul unor imagini difuzate de Mediaset, în care este văzut pe un iaht alături de prieteni și mai multe femei. El a fost surprins chiar într-o postură apropiată de una dintre ele, întins pe spate lângă ea.
Nico Williams a jucat destul de puțin la Cupa Mondială, venind după o accidentare gravă. El a avut însă un aport important la câștigarea trofeului, fiind omul care a pasat decisiv la golul lui Ferran Torres, din finala competiției.