S-a despărțit de iubitul milionar? Celebra cântăreață din România a făcut anunțul: “Sunt foarte fericită”

O îndrăgită cântăreață din România și-a pus fanii pe gânduri, de curând. Interpreta în vârstă de 35 de ani, originară din Constanța, a lăsat de înțeles că nu mai este împreună cu iubitul milionar, cu care părea că s-a cuplat după divorțul de fostul soț.

Cântăreața care pare a fi din nou singură, după ce s-a afișat cu un bărbat milionar

Întrebată în cadrul unui interviu despre situația sa actuală amoroasă, Alexandra Stan a oferit un răspuns interpretabil. Cântăreața a precizat că nu a avut niciun iubit în ultima perioadă.

Totul este destul de misterios, luând în calcul că se afișa pe rețelele de socializare, în gesturi tandre, prin Spania, în ultimul timp, cu un bărbat de origine belgiană, pe nume Darcy Troch. Acesta este antreprenor și are afaceri de succes în imobiliare, speculându-se în spațiul public și că ar avea o avere colosală în conturi.

”Sunt foarte fericită! Sunt înconjurată de prieteni, familie și sunt foarte fericită. Care iubit? Nu am zis nimic, nu am postat nimic, am zis că doar sunt în Spania, nu am zis nimic”, a declarat Alexandra Stan pentru

Alexandra Stan nu se gândește la o nouă relație

, după ce în 2022 a divorțat, după doar cinci luni de mariaj, de fostul soț, Emanuel Necatu. Întrebată și cum ar trebui să arate viitorul partener, Alexandra Stan a spus că se concentrează pe carieră.

”E ok, deocamdată nu mă gândesc la asta, sunt focusată pe muncă, vreau să muncesc, să fac chestii. Sunt chiar foarte bine, avem multe proiecte, concerte, avem și filmări, lansez și un album la sfârșit de septembrie, primul album în limba română”, a mai transmis artista.

De asemenea, a mai precizat pentru sursa anterioară și că nu și-ar dori să se mute vreodată din România, fiindcă nimic nu se compară cu sentimentul de ”acasă”. De altfel, cântăreața a stat o bună perioadă departe de meleagurile natale și a constatat că îi este mai bine pe acestea.

Alexandra Stan a locuit temporar în Los Angeles, dar a observat că tot de acasă își lua energia pentru a da tot ceea ce are mai bun ca artist, pe scenă. Artista se simte foarte legată de Constanța, aici unde își are rădăcinile.

”M-am mutat. Am stat la un moment dat în LA, dar nu știu ce să zic, nicăieri nu-i ca acasă, știi vorba aia. Te muți o perioadă, o lună două, câteva săptămâni, dar apoi tot trebuie să te întorci acasă, pentru că de aici îți iei energia, eu sunt foarte conectată cu Constanța, dar păi cu România, e greu”, a mai precizat Alexandra Stan.