S-a despărțit Marcela Fota de iubitul ei? Postarea artistei care a generat numeroase controverse

Pentru Marcela Fota nu a fost deloc, ușor având în vedere că cei doi aveau și un băiețel, pe nume David.

Are Marcela Fota probleme în relație?

După ce i-a luat aproape un an de zile să accepte lipsa soțului ei însă, artista a decis să dea o nouă șansă iubirii, însă aceasta decizie a atras un val de critici dure.

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva luni de zile, Marcela Fota, în vârstă de 45 de ani, a anunțat public că are un nou iubit. Artista dezvăluia atunci că noul ei partener are doar 23 de ani, însă pentru ea, vârsta nu a fost un impediment.

Aceasta primea buchete de flori, cadouri, destul de costisitoare, însă mulți au criticat-o pentru faptul că ar fi depășit atât de repede pierderea soțului, dar și pentru că a ales să formeze un cuplu cu un bărbat mult mai tânăr.

ADVERTISEMENT

În ciuda acestui lucru, Marcela Fota nu s-a lăsat afectată de comentariile răutăcioase și a decis să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor.

Recent însă, ultimele postări ale vedetei au generat controverse. Mulți se întreabă dacă nu cumva Marcela Fota și iubitul ei s-au despărțit.

ADVERTISEMENT

Artista a fost plecată într-o vacanță, alături de familia și de fiul ei, însă iubitul ei nu a fost prezent. De asemenea, ea a mai publicat și o imagine, care dă de înțeles că a ieșit singură în oraș.

Postarea controversată a artistei Marcela Fota

Surprinzătoare a fost însă piesa pe care Marcela Fota a decis să o pună în dreptul imaginii respective. Este vorba despre melodia lui Miley Cyrus, Flowers, care face furori pe internet și despre care se spune că i-ar fi dedicată fostului ei soț, Liam Hemsworth.

ADVERTISEMENT

Versurile piesei sunt destul de triste și i-au dus pe fani cu gândul la o despărțire. Marcela Fota în schimb nu a oferit niciun detaliu în acest sens.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în ultima perioadă, artista nici nu a mai vorbit despre partenerul ei de viață și nici nu a mai postat imagini alături de acesta, lucru care pare să confirme parțial gândurile fanilor.

Marcela Fota este oricum extrem de discretă când vorba de viața personală, însă postarea ei a lăsat loc de interpretări.

Marcela Fota își mai dorește un copil

Amintim că anterior,

Mai mult de atât, ea povestea că și-a dorit mereu o familie numeroasă, așa cum a fost a ei

”Mi-aș fi dorit să am măcar doi copii. Ținând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă așa a fost să fie, să am doar un copilaș, care este minunea mea. Și a fost, așa… am spus-o exact în acest mod.

Mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Știi cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui”, povestea vedeta la un moment dat.