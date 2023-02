S-a despărțit Ramona Olaru de Cătălin Cazacu? Clipul care a făcut vâlvă pe Tik Tok

Păreau că sunt mai fericiți ca niciodată după ultima împăcare, însă Ramona Olaru a dat de înțeles că s-a despărțit din nou de Cătălin Cazacu. Frumoasa blondină a publicat în mediul online un videoclip cu care a făcut vâlvă în rândul fanilor.

Relația dintre Cătălin Cazacu și Ramona Olaru poate fi asemănată cu o adevărată telenovelă. S-au iubit nebunește încă din prima clipă, iar relația lor a fost presărată cu multiple despărțiri și împăcări.

Cel mai recent episod a avut loc la finalul anului trecut, când blondina și-a luat lucrurile și a plecat din casa prezentatorului de la Antena Stars. La momentul respectiv, dar curând s-a întors în brațele sportivului.

Vedeta și Cătălin Cazacu de unde au publicat mai multe imagini în ipostaze tandre.

Prin urmare, părea că cei doi amorezi își vor duce planurile de nuntă la bun sfârșit, dar Ramona Olaru a publicat recent pe TikTok un videoclip prin care a dat de înțeles că o nouă ruptură a avut loc.

🤞🏼Gettin’ ready to tell all the guys in the club I’am single again! 🤞🏼