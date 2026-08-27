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S-a dezlănțuit iadul după Lyon – Fenerbahce! Guendouzi le-a arătat degetul mijlociu fanilor francezi, iar un suporter a sărit să îl bată! Video

Haos total după Lyon - Fenerbahce! Guendouzi i-a provocat pe fanii gazdelor cu gesturi obscene. Suporterii nu au mai rezistat. S-au împărțit pumni și picioare.
Alex Bodnariu
27.08.2026 | 04:43
Sa dezlantuit iadul dupa Lyon Fenerbahce Guendouzi lea aratat degetul mijlociu fanilor francezi iar un suporter a sarit sa il bata Video
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Scene șocante în Champions League! Guendouzi, atacat după ce i-a provocat pe fanii lui Lyon
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Scene incredibile la finalul meciului dintre Lyon și Fenerbahce, din returul play-off-ului Champions League. Turcii s-au impus cu 2-1 în Franța și au obținut calificarea în faza principală a competiției, după 1-1 în prima manșă. Finalul partidei de pe Groupama Stadium a fost însă marcat de incidente extrem de grave.

Scene șocante în Champions League! Guendouzi, atacat după ce i-a provocat pe fanii lui Lyon

Fenerbahce a făcut diferența încă din prima repriză. Vedat Muriqi a deschis scorul, iar Archie Brown a făcut 2-0 înainte de pauză. Malick Fofana a redus din diferență în partea secundă, iar Lyon a aruncat toate forțele în atac. Francezii au avut două goluri anulate și au ratat o ocazie uriașă pe final, însă formația din Istanbul a rezistat și a revenit în Champions League după o așteptare de 17 ani.

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A fost alertă totală în Franța înaintea meciului cu Fenerbahce. Partida a fost clasificată la nivelul 4 din 5 în ceea ce privește riscul producerii unor incidente, iar peste 1.000 de agenți de securitate și de primire au fost mobilizați în jurul stadionului. Aproximativ 2.800 de suporteri ai lui Fenerbahce au fost prezenți în sectorul rezervat oaspeților.

Mattéo Guendouzi a fost în centrul scandalului. Fostul jucător al lui Olympique Marseille a fost fluierat și insultat de fanii lui Lyon încă de la încălzire. Francezul nu a rămas dator. S-a întors către tribune și le-a arătat de mai multe ori degetul mijlociu suporterilor gazdelor.

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Provocările au continuat după fluierul final. Guendouzi i-a ironizat pe suporterii lui Lyon după calificarea lui Fenerbahce. A strigat de două ori „Allez l’OM!” în fața camerelor. Spiritele s-au încins imediat și între jucătorii celor două formații, iar colegii au încercat să-l îndepărteze pe mijlocaș din zona conflictului.

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Imagini halucinante după Lyon – Fenerbahce! Guendouzi, atacat de un suporter francez

Haosul s-a mutat apoi la intrarea în tunel. Potrivit presei din Turcia, un suporter francez a ajuns în apropierea lui Guendouzi și l-a atacat în timp ce fotbalistul lui Fenerbahce se îndrepta spre vestiare. Imaginile surprind o încăierare violentă, cu mai multe persoane implicate.

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Scandalul a continuat pentru câteva momente în zona tunelului, unde s-a format un meleu. Staff-urile celor două echipe și agenții de securitate au intervenit pentru a-i separa pe cei implicați. Potrivit informațiilor transmise de Canal+, citate de presa franceză, un membru al staff-ului lui Lyon ar fi fost rănit în timpul incidentelor.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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